Українці продовжують накопичувати вклади в банках: оновили історичний максимум

У вересні обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 1,4% до 1 546,778 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку , передають Українські Новини.

Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%. Вибрати депозит можна тут.

З початку року обсяг вкладів населення в банках зріс на 10,6% із 1 398,536 млрд гривень.

Гривневі вклади населення у банках за звітний період зросли на 1,6% до 1 034,170 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 0,9% до 512,609 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) за звітний період зросли на 0,3% і становили 1 732,062 млрд гривень.

За 2025 рік обсяг вкладів населення в банках зріс на 15,4% із 1 212,775 млрд гривень.

За 2024 рік обсяг вкладів населення в банках зріс на 12,6% із 1 078,346 млрд гривень.

За 2023 рік обсяг вкладів населення в банках зріс на 16,5% із 926,488 млрд гривень.

До речі, раніше ми писали , на що варто звертати увагу, коли несете багато грошей в банк. Finance.ua в цьому матеріалі розповідає про те, як змінюється сегмент преміального банківського обслуговування, які сервіси сьогодні є визначальними для клієнтів із високим рівнем доходу, що саме входить до сучасних преміум-пакетів, а також які послуги пропонують для заможних клієнтів українські банк