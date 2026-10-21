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Українці продовжують накопичувати вклади в банках: оновили історичний максимум

Кредит&Депозит
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Українці продовжують накопичувати вклади в банках: оновили історичний максимум
Українці продовжують накопичувати вклади в банках: оновили історичний максимум
У вересні обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 1,4% до 1 546,778 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.
З початку року обсяг вкладів населення в банках зріс на 10,6% із 1 398,536 млрд гривень.
Гривневі вклади населення у банках за звітний період зросли на 1,6% до 1 034,170 млрд гривень.
При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 0,9% до 512,609 млрд гривень.
Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) за звітний період зросли на 0,3% і становили 1 732,062 млрд гривень.
  • За 2025 рік обсяг вкладів населення в банках зріс на 15,4% із 1 212,775 млрд гривень.
  • За 2024 рік обсяг вкладів населення в банках зріс на 12,6% із 1 078,346 млрд гривень.
  • За 2023 рік обсяг вкладів населення в банках зріс на 16,5% із 926,488 млрд гривень.
До речі, раніше ми писали, на що варто звертати увагу, коли несете багато грошей в банк. Finance.ua в цьому матеріалі розповідає про те, як змінюється сегмент преміального банківського обслуговування, які сервіси сьогодні є визначальними для клієнтів із високим рівнем доходу, що саме входить до сучасних преміум-пакетів, а також які послуги пропонують для заможних клієнтів українські банк
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За матеріалами:
Finance.ua
ДепозитиБанки України
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