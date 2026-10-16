У III кварталі 2026 року 37% українців розглядали можливість придбання житла в кредит або розстрочку. Водночас головними умовами для такого рішення залишаються стабільний дохід, доступні відсоткові ставки та надійні державні програми.

Про це свідчать дані дослідження OLX Нерухомість

Чи планують українці купувати житло в кредит

Інтерес до купівлі нерухомості за допомогою кредиту або розстрочки залишається стабільним: у III кварталі 2026 року такий варіант розглядають 37% опитаних проти 38% роком раніше.

Одним із ключових інструментів кредитування залишається державна програма «єОселя»: скористатися нею планують 16% респондентів. Ще 8% розглядають інші кредитні програми, а 13% — придбання житла в розстрочку.

Водночас 21% планують купувати нерухомість без залучення кредиту, 17% наразі взагалі не планують купівлю, ще 18% не визначилися, а 7% обрали варіант «важко відповісти».

Серед питання із множинним вибором про головні переваги кредиту або розстрочки респонденти найчастіше називають можливість швидше отримати житло — 54%. Для 44% важливою є можливість скористатися пільговими державними програмами. Ще по 43% відзначають фіксовані щомісячні платежі, які полегшують планування бюджету та можливість зафіксувати платежі у гривні й уникнути валютного ризику. 37% бачать перевагу у поступовій оплаті без значних одноразових витрат, 29% — у потенційно вигідних умовах.

Щодо відсоткових ставок — 90% потенційних позичальників вважають прийнятною річну ставку не вище 5% (з них 45% назвали прийнятною ставку до 2%, ще 45% — у межах 3−5%).

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Обізнаність про державну програму «єОселя» залишається високою і продовжує зростати. У III кварталі 2026 року про неї знали 80% потенційних покупців житла, тоді як у IV кварталі 2024 року — 69%. Водночас фактичне користування програмою поки залишається невисоким: нею скористалися 4% опитаних.

При цьому частка тих, хто ще не користувався «єОселею», але планує це зробити, зросла з 36% у 2024 році до 47% у III кварталі 2026 року.

Водночас оцінка умов програми поступово знижується: якщо у IV кварталі 2024 року умовами «єОселі» були задоволені 70% користувачів, а у III кварталі 2025 року — 52%, то у III кварталі 2026 року — 50%.

Що стримує українців від купівлі житла в кредит

Серед тих, хто не розглядає купівлю житла в кредит або розстрочку, головним бар’єром залишається небажання брати на себе боргові зобов’язання — 48%. Ще 45% не хочуть сплачувати відсотки, 33% стримує нестабільна економічна ситуація та воєнні ризики, 28% вважають нинішні умови кредитування надто невигідними. Ще 23% хотіли б самостійно накопичити необхідну суму, 22% не довіряють банкам або кредитним установам, а 21% зазначили, що не мають стабільного доходу, який дозволив би вчасно виплачувати кредит або розстрочку, 8% мають негативний досвід із кредитами або розстрочкою.

Серед факторів, які могли б мотивувати людей розглянути кредитування, на першому місці — зростання доходу або стабільна робота — 39%. Майже стільки ж респондентів назвали нижчу відсоткову ставку — 38%, а 36% — надійну державну або соціальну програму з гарантіями. По 27% відзначили покращення економічної ситуації в країні та стабільнішу безпекову ситуацію, 24% — зниження цін на нерухомість, ще 12% — зміни в особистому житті.

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Якщо говорити саме про вирішальний фактор для купівлі житла в кредит або розстрочку, то на першому місці серед відповідей респондентів також фінансова стабільність: 29% назвали зростання доходу або стабільну роботу. Для 17% ключовою була б нижча ставка, для 15% — надійна державна або соціальна програма з гарантіями, 12% назвали покращення економічної ситуації, а 9% — стабільнішу безпекову ситуацію. Ще 7% назвали вирішальними зміни в особистому житті, а лише 5% — зниження цін на нерухомість.

Для порівняння, у III кварталі 2025 року цей фактор називали 19% респондентів. Тобто, за рік для потенційних позичальників важливішими стали не стільки нижчі ціни на житло, скільки власна фінансова стабільність, передбачуваний дохід і доступні умови кредитування.

Що найбільше стримує від купівлі житла

Якщо говорити ширше про бар’єри для купівлі нерухомості, респонденти найчастіше називали війну та пов’язані з нею ризики — 56%, а також високі ціни на нерухомість — 53%. Ще 42% відзначили економічну невизначеність, 35% — недостатній дохід або відсутність заощаджень, 32% — високі ставки за кредитами.

Також 29% респондентів назвали нестабільність ринку праці та ризик втрати роботи, 21% — відсутність доступних кредитних програм або складні умови іпотеки, 18% — те, що оренда дає більше гнучкості. Ще 10% зазначили, що вже мають власне житло, тому купівля для них наразі не актуальна.