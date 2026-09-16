Які будинки підпадають під програму єОселя: вимоги до житла у 2026 році Сьогодні 08:39 — Нерухомість Житло за єОселею

Не кожне житло можна придбати за програмою «єОселя». Для учасників діють обмеження щодо віку будинку, площі та вартості квадратного метра, причому конкретні вимоги залежать від категорії позичальника. Після змін, які набули чинності у лютому 2026 року, правила щодо площі та вартості нерухомості стали жорсткішими.

Розбираємося, яку квартиру, приватний будинок чи таунхаус можна придбати за «єОселею» станом на вересень 2026 року.

Що таке «єОселя» і кому вона доступна

«єОселя» — державна програма пільгового іпотечного кредитування, яка працює з осені 2022 року. Залежно від категорії позичальника фактична ставка за кредитом становить 3% або 7%.

За майже чотири роки роботи програми українці отримали понад 28 тисяч кредитів на загальну суму 50 млрд грн, повідомляло Мінекономіки на початку вересня 2026 року. Водночас скористатися програмою можна лише для придбання житла, яке відповідає встановленим вимогам.

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Який вік житла підходить під «єОселю»

Одна з головних умов — вік нерухомості. Він залежить від категорії позичальника та регіону.

Для військових, силовиків, медиків, педагогів, науковців і ветеранів можна придбати приватний будинок або квартиру в будинку, що будується, або житло не старше 20 років у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях. В інших регіонах для цієї категорії житло має бути не старшим за 3 роки.

Для внутрішньо переміщених осіб дозволене житло віком до 20 років у будь-якому регіоні, де діє програма.

Для інших учасників програми підходить приватний будинок або квартира в будинку, що будується, або нерухомість не старша за 3 роки.

Для вторинного ринку правила також передбачають такі обмеження:

для пільгових і непільгових категорій — до 3 років;

для громадян із прифронтових територій — до 3 років;

для пільгових категорій, які купують житло в Чернігівській області, — до 20 років;

для ВПО — до 20 років від моменту здачі будинку забудовником.

Яке житло можна придбати за програмою

За «єОселею» можна придбати квартиру в багатоквартирному будинку, приватний будинок, таунхаус або дуплекс. Також програма дозволяє придбати майнові права на квартиру в об’єкті будівництва, якщо забудовника акредитував банк-партнер.

Нерухомість має розташовуватися на території України, за винятком зон бойових дій і тимчасово окупованих територій.

Окремо діють обмеження щодо площі житла. Для квартири норматив становить:

до 52,5 м² — для однієї особи;

до 73,5 м² — для сім’ї з двох або трьох осіб;

плюс 21 м² на кожного наступного члена сім’ї;

загальна площа — не більше 115,5 м².

Для таунхаусів і приватних будинків:

до 62,5 м² — для однієї особи;

до 83,5 м² — для сім’ї з двох або трьох осіб;

плюс 21 м² на кожного наступного члена сім’ї;

загальна площа — не більше 125,5 м².

Для житла віком до 3 років допускається перевищення нормативної площі максимум на 10%. Для нерухомості віком до 20 років перевищення не дозволяється.

Важлива зміна запрацювала 9 лютого 2026 року. Раніше різницю між нормативною та фактичною площею можна було компенсувати більшим першим внеском. Тепер такої можливості немає.

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Скільки може коштувати квадратний метр

Є обмеження і щодо вартості житла. Граничну ціну квадратного метра розраховують на основі опосередкованої вартості будівництва в конкретному регіоні, помноженої на коефіцієнт 2.

При цьому з 9 лютого 2026 року фактична ціна квадратного метра може перевищувати встановлену межу не більш ніж на 10%.

Наприклад, для Києва за опосередкованої вартості 30 081 грн за м² максимальна ціна становить 66 178 грн за м².

Таким чином, для сім’ї з трьох осіб гранична вартість квартири в Києві становить близько 4,86 млн грн, а у Львові — приблизно 4,14 млн грн. Оскільки опосередкована вартість будівництва відрізняється залежно від регіону, відрізнятиметься і максимальна сума.

Якщо йдеться про приватний будинок, таунхаус або дуплекс, вартість земельної ділянки не входить до суми іпотечного кредиту. За землю позичальник має розрахуватися власними коштами.

Яким вимогам має відповідати сама нерухомість

Окрім віку, площі та вартості, є вимоги безпосередньо до стану й юридичного статусу житла.

Об’єкт має:

бути окремою нерухомістю, а не часткою у спільній власності;

не мати прибудов, окремого входу з вулиці чи ознак самовільного будівництва;

розташовуватися не на цокольному поверсі та не на горищі;

мати підключені комунікації;

бути юридично оформленим відповідно до законодавства;

не мати обтяжень або арештів.

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Не можна придбати за програмою житло, яке перебуває у державній або комунальній власності. Йдеться, зокрема, про гуртожитки, відомчі готелі та відомчі будівлі.

Також під програму не підпадають об’єкти, визнані пам’ятками архітектури, приміщення з фонду житла для тимчасового проживання, дачні та садові будинки.

Є вимоги й до історії набуття права власності. Якщо продавець отримав нерухомість за рішенням суду, свідоцтвом про право на спадщину або договором дарування, з моменту оформлення такого права має минути щонайменше один рік.