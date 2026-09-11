Скільки коштує двокімнатна квартира за «єОселею»: від першого внеску до щомісячних платежів

Купівля власного житла для родини — це завжди серйозний фінансовий крок, який вимагає чіткого розрахунку. Програма державної пільгової іпотеки «єОселя» спрощує цей шлях, проте вимоги до стартового капіталу та щомісячного бюджету суттєво відрізняються залежно від регіону. ЛУН порахував середні показники для 2-кімнатних квартир, які підходять під умови «єОселі».
Вартість двокімнатного житла
За даними ЛУН, середня стартова ціна 2-кімнатної квартири під програму «єОселя» варіюється від $36 800 до $142 000. Найбільш дружнім до бюджету покупців є східний та північний регіони.
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Найдоступніші обласні центри:
Чернігів — $46 400;
Миколаїв — $45 400;
Харків — $40 100;
Запоріжжя — $39 500;
Суми — $36 800.
Водночас у західних областях ціни тримаються на найвищому рівні.
Ужгород — $142 000;
Львів — $112 000;
Рівне — $76 800.
Скільки потрібно накопичити на перший внесок
Початковий внесок — це головний фінансовий бар’єр для багатьох родин. Щоб увійти в програму «єОселя» при купівлі 2-кімнатної квартири, необхідно мати щонайменше від $7 360 до $28 300 накопичень.
Раніше ми повідомляли, що уряд може змінити умови державної програми «єОселя», запровадивши додаткові пільги для сімей із дітьми. Чим більше дітей у родині — тим нижчою може бути ставка за іпотекою.
Також ми ділилися підрахунками щодо оренди та єОселі — у яких містах як вигідніше платити за житло. Виявилося, що у більшості великих міст України середня оренда однокімнатної квартири коштує дорожче, ніж щомісячний платіж за програмою єОселя. Найбільша різниця зафіксована в Києві, тоді як у Львові, навпаки, оренда обходиться дешевше за платіж за програмою.