Скільки коштує двокімнатна квартира за «єОселею»: від першого внеску до щомісячних платежів Сьогодні 14:04 — Нерухомість Ключі від квартири

Купівля власного житла для родини — це завжди серйозний фінансовий крок, який вимагає чіткого розрахунку. Програма державної пільгової іпотеки «єОселя» спрощує цей шлях, проте вимоги до стартового капіталу та щомісячного бюджету суттєво відрізняються залежно від регіону. ЛУН порахував середні показники для 2-кімнатних квартир, які підходять під умови «єОселі».

Вартість двокімнатного житла

За даними ЛУН, середня стартова ціна 2-кімнатної квартири під програму «єОселя» варіюється від $36 800 до $142 000. Найбільш дружнім до бюджету покупців є східний та північний регіони.

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Найдоступніші обласні центри:

Чернігів — $46 400;

Миколаїв — $45 400;

Харків — $40 100;

Запоріжжя — $39 500;

Суми — $36 800.

Водночас у західних областях ціни тримаються на найвищому рівні.

Ужгород — $142 000;

Львів — $112 000;

Рівне — $76 800.

Скільки потрібно накопичити на перший внесок

Початковий внесок — це головний фінансовий бар’єр для багатьох родин. Щоб увійти в програму «єОселя» при купівлі 2-кімнатної квартири, необхідно мати щонайменше від $7 360 до $28 300 накопичень.

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Найбільший початковий внесок зафіксували у таких містах:

Ужгород — $28 300;

Львів — $22 400;

Кропивницький — $21 700;

Одеса — $17 500;

Рівне — $15 400.

Мінімальний початковий внесок виявився у таких регіонах:

Чернігів — $9 270;

Миколаїв — $8 070;

Харків — $8 020;

Запоріжжя — $7 900;

Суми — $7 360.

Щомісячне фінансове навантаження

Для 2-кімнатних квартир за базовою ставкою 7% річних терміном на 20 років середній щомісячний платіж суттєво відрізняється залежно від міста купівлі.

Найменші щомісячні платежі (до 13 000 грн):

Чернігів — 12 900 грн

Миколаїв — 12 600 грн

Харків — 11 200 грн

Запоріжжя — 11 000 грн

Суми — 10 200 грн

Натомість найбільше доведеться платити в Ужгороді (39 400 грн), Львові (31 200 грн) та Кропивницькому (30 200 грн).

Раніше ми повідомляли , що уряд може змінити умови державної програми «єОселя», запровадивши додаткові пільги для сімей із дітьми. Чим більше дітей у родині — тим нижчою може бути ставка за іпотекою.