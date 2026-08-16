Оренда чи єОселя: у яких містах як вигідніше платити за житло Сьогодні 16:02 — Нерухомість

У 15 містах оренда однокімнатної квартири дорожча за середній щомісячний платіж за єОселею

У більшості великих міст України середня оренда однокімнатної квартири коштує дорожче, ніж щомісячний платіж за програмою єОселя. Найбільша різниця зафіксована в Києві, тоді як у Львові, навпаки, оренда обходиться дешевше за платіж за програмою.

Такі дані наводить ЛУН, який порівняв середню вартість оренди однокімнатної квартири та середній щомісячний платіж за єОселею у 21 місті України.

Де оренда коштує дорожче за єОселю

Найбільша різниця між орендною платою та платежем за єОселею у Києві. Середня оренда однокімнатної квартири становить 19 000 грн на місяць, тоді як середній платіж за програмою 12 000 грн. Різниця становить 7 000 грн на місяць.

В Івано-Франківську оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 18 000 грн проти 11 900 грн платежу за єОселею. В Одесі ці показники становлять 14 000 грн і 11 900 грн відповідно.

У Луцьку середня орендна плата за однокімнатну квартиру 16 000 грн, тоді як середній платіж за єОселею становить 11 700 грн.

Читайте також «єОселя»: чому не варто здавати придбане житло в оренду

У Тернополі оренда коштує 15 800 грн проти 14 600 грн платежу за єОселею, у Чернівцях 15 400 грн проти 10 800 грн, у Хмельницькому 12 500 грн проти 12 200 грн.

У Черкасах середня оренда однокімнатної квартири становить 15 000 грн, а середній платіж за єОселею 10 200 грн.

У Полтаві ці показники становлять 11 700 грн та 10 900 грн відповідно. У Чернігові 9 000 грн проти 8 580 грн, у Запоріжжі 8 000 грн проти 5 400 грн.

У Харкові оренда коштує в середньому 7 500 грн на місяць, а платіж за єОселею 7 140 грн. У Миколаєві 7 000 грн проти 5 670 грн, у Сумах 7 000 грн проти 6 690 грн.

Де оренда дешевша за платіж за єОселею

В Ужгороді вартість оренди та платіж за єОселею майже однакові. Оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 22 500 грн на місяць, а платіж за програмою 22 100 грн.

У Львові ситуація протилежна. Середня оренда становить 22 500 грн, тоді як щомісячний платіж за єОселею 24 000 грн. Тобто орендувати квартиру в середньому на 1 500 грн дешевше.

За даними ЛУН, оренда також дешевша за середній платіж за єОселею у Вінниці, Житомирі, Рівному та Кропивницькому.

У Вінниці оренда коштує 15 000 грн, а платіж за єОселею 18 200 грн. У Житомирі 12 000 грн проти 13 400 грн, у Рівному 12 000 грн проти 15 400 грн, у Кропивницькому 9 000 грн проти 12 400 грн.

У Дніпрі обидва показники однакові — по 12 000 грн на місяць.

У більшості міст оренда дорожча

Таким чином, із 21 міста, представленого в дослідженні, у 15 містах оренда однокімнатної квартири дорожча за середній щомісячний платіж за єОселею. У п’яти містах оренда дешевша, а в Дніпрі обидва показники однакові.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.