ТОП-3 запитання: коли вирішили взяти іпотеку (думка експерта) Сьогодні 08:00 — Нерухомість

ТОП-3 запитання: коли вирішили взяти іпотеку (думка експерта)

Перед оформленням іпотеки варто оцінити не лише розмір щомісячного платежу, а й власну фінансову подушку, майбутні витрати на житло та стабільність доходів.

Особливо це важливо, якщо людина планує купувати квартиру переважно за рахунок кредитних коштів.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповів засновник та президент інвестиційної групи «УНІВЕР» Тарас Козак.

Платіж

Щомісячний платіж за іпотекою, який приблизно дорівнює вартості оренди, сам по собі ще не означає, що купівля квартири буде вигіднішою. Перед оформленням кредиту потрібно врахувати додаткові витрати та власну фінансову стійкість.

За словами Тараса Козака, важливо мати гроші не лише на перший внесок, а й на облаштування квартири.

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«Як мінімум, щоби ви могли облаштувати квартиру так, як вам подобається, тобто щоби через меблі, через ремонти не залазити у великі кредити», — пояснив експерт.

Ремонт та облаштування житла можуть потребувати значних витрат. Якщо після придбання квартири у людини не залишиться коштів на ці потреби, це може створити додаткове фінансове навантаження.

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Окремо він звернув увагу на співвідношення доходу та витрат на житло. За його оцінкою, на оренду або іпотечний платіж бажано витрачати приблизно до 30% щомісячного доходу.

Водночас експерт наголосив, що в Україні є програми пільгової іпотеки для окремих категорій громадян. За наявності права на таке кредитування ситуація може бути іншою.

«Якщо ви маєте право на таку пільгову іпотеку, то, звісно, шанс є. Якщо ви працюєте, якщо стабільна робота, то це має плюс, особливо якщо хочеться вже мати свою квартиру і ви не плануєте переїжджати», — зазначив він.

Комерційна іпотека без пільг може бути значно дорожчою через переплату за відсотками. Тому порівнювати потрібно не лише щомісячний платіж, а загальну суму, яку людина виплатить банку за весь період кредитування.

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Перед купівлею житла також варто врахувати податки, ремонт, меблі та інші витрати. Комунальні платежі, за словами експерта, виникають і під час оренди, і під час власності на житло.

Окрему увагу варто приділити фінансовій подушці. Людина має розуміти, чи зможе вона продовжувати виплачувати кредит у разі зміни обставин.

ТОП-3 запитання

Козак радить перед рішенням про купівлю поставити собі три запитання:

чи готова людина прожити в цій квартирі близько 10 років,

які додаткові витрати виникнуть після купівлі

чи вистачить майбутніх доходів для виплати іпотеки або облаштування житла без необхідності терміново продавати квартиру.

Раніше писали , що Програма «єОселя» стала доступнішою для військовослужбовців. Відтепер пільгову іпотеку під 3% річних можуть оформлювати не лише контрактники, а й мобілізовані військові. Відповідна норма діє з 11 січня.

Обмеження на площу житла

Щоб програма залишалася соціально орієнтованою, держава встановила чіткі вимоги до максимальної площі нерухомості:

квартира — до 115,5 м²;

житловий будинок — до 125,5 м².

Пільгова іпотека доступна для військових, поліцейських, вчителів, лікарів, науковців, ветеранів, членів їхніх сімей, а також внутрішньо переміщених осіб. Програма спрямована на те, щоб українські родини могли купувати житло та залишатися жити в Україні.

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