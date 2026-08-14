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Оренда житла в Європі на відпочинку: скільки це коштує

Нерухомість
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Оренда житла в Європі на відпочинку
Оренда житла в Європі на відпочинку
Планування відпочинку в Європі традиційно починається з вибору та бронювання житла — це найвагоміша стаття витрат у туристичному бюджеті. Вартість залежить як від обраного регіону, так і від формату розміщення.
У цьому матеріалі Finance.ua розповідає, скільки коштує короткострокова оренда в популярних країнах Європи 2026 року, які можуть бути приховані та додаткові витрати і як заощадити на оренді житла під час відпочинку.

Скільки коштує оренда в країнах Європи 2026 року

2026 року Євростат відзначає помірне зростання цін на короткострокову оренду та готельні номери на 3−5% порівняно з минулим роком, проте діапазон цін залишається дуже широким.

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Цінова географія Європи чітко ділиться на декілька сегментів. Найбільш доступними напрямками для українських мандрівників залишаються країни Балканського півострова та Східної Європи, тоді як курорти Західної та Південної Європи вимагають суттєво більшого бюджету.

Орієнтовна вартість житла за добу 2026 року

КраїнаАпартаменти / Студія (євро)Готель 3–4* (номер на двох, євро)Окремий будинок / Вілла (євро)
Болгарія (Сонячний берег, Бургас)35 – 6550 – 90110 – 220
Чорногорія (Будва, Котор)45 – 8565 – 120140 – 280
Польща (Балтійське узбережжя, Татри)50 – 9070 – 130130 – 250
Хорватія (Макарська, Малінська)70 – 130100 – 190200 – 450
Іспанія (Коста-Брава, Аліканте)80 – 150110 – 210220 – 500
Італія (Тоскана, Лігурія, Сицилія)85 – 160120 – 230250 – 600
Франція / Швейцарія (Лазуровий берег, Альпи)130 – 260180 – 380400 – 1 тис.+

Від чого залежить ціна оренди

Вартість одного й того ж помешкання може різнитися у 2−3 рази залежно від сукупності зовнішніх і внутрішніх чинників.
<i>Оренда житла в Європі залежить від кількох чинників, джерело фото: pexels</i>
Оренда житла в Європі залежить від кількох чинників, джерело фото: pexels
  • Сезонність. Пік цін припадає на липень та серпень. У травні-червні та вересні-жовтні (оксамитовий сезон) вартість житла знижується на 25−40%.
  • Локація та перша лінія. Апартаменти за 300 метрів від моря або біля головних визначних пам’яток коштують на 30−50% дорожче за аналогічні варіанти на відстані 15−20 хвилин пішої ходи чи їзди на транспорті.
  • Тривалість проживання. Оренда на 1−2 ночі зазвичай має вищу середньодобову ставку. В разі бронювання від 7 до 14 днів сервіси та власники часто надають автоматичну знижку в розмірі 10−20%.
  • Рівень комфорту та інфраструктура. Наявність кондиціонера, приватного басейну, власного паркомісця, балкона з виглядом на море та сучасної побутової техніки додає до підсумкового чека від 15% до 50%.

Орієнтовний бюджет проживання на 7 днів

Нижче наведемо середні розрахунки витрат виключно на житло під час тижневої відпустки в європейській країні, де можна відпочити з середнім бюджетом (наприклад, у Хорватії або Іспанії) у літній період:
  • Подорож наодинці
Студія або окрема кімната в апартаментах орієнтовно коштуватиме 420 — 700 євро за 7 ночей.
  • Пара з двох дорослих
Стандартні 1-кімнатні апартаменти або номер у готелі 3−4 зірки орієнтовно коштуватиме 600 — 1 100 євро за 7 ночей.
  • Сім’я з дітьми: двоє дорослих і 1−2 дитини
2-кімнатні апартаменти з кухнею або сімейний бунгало/будинок коштуватиме приблизно 850 — 1 600 євро за 7 ночей.
<i>Вартість тижневої відпустки може серйозно різнитися, джерело фото: pexels</i>
Вартість тижневої відпустки може серйозно різнитися, джерело фото: pexels

Приховані та додаткові витрати під час оренди

Забронювати апартаменти за вказаною на сайті ціною не завжди означає сплатити лише цю суму. Необхідно закласти в бюджет додаткові обов’язкові платежі, яких може бути багато.
Перед підтвердженням бронювання завжди детально вивчайте розділ «Додаткові збори».
Пам’ятайте про туристичний збір. Він сплачується готівкою або карткою під час заїзду. У більшості країн ЄС становить від 1 до 5 євро з особи за добу залежно від категорії житла та міста.
Також може стягуватися плата за прибирання. Це фіксований збір, який додається до загальної суми бронювання в апартаментах — від 30 до 120 євро за весь період перебування.

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Ще один додатковий платіж — це гарантійний депозит. Сума, яка блокується на картці або береться готівкою під час заїзду (100 — 500 євро). Вона повертається після виїзду, якщо майну не завдано шкоди.
У деяких закладах за приватну парковку розраховуються окремо (10 — 25 євро на добу), а в окремих приватних будинках за кондиціонер чи опалення, тобто комунальні послуги, можуть нараховувати плату за лічильником.

Як заощадити на оренді житла під час відпочинку

Щоб мінімізувати витрати без втрати якості та комфорту, варто дотримуватися кількох перевірених фінансових правил:
  • Раннє бронювання. Бронювання за 3−6 місяців до поїздки дає змогу вибирати з найкращих пропозицій за співвідношенням «ціна/якість». Глибина бронювання в Європі залишається високою, тому надійні бюджетні варіанти розкуповують першими.
  • Альтернативні курорти. Замість «розкручених» місць (наприклад, Ніцца, Дубровник або Марбелья) обирайте сусідні містечка чи селища за 10−15 км. Ціна на житло там може бути нижчою на 30−40%, а пляжі — менш завантаженими.
  • Автономне харчування. Наявність власної кухні в апартаментах дозволяє суттєво заощадити на сніданках та обідах, готуючи продукти з місцевих супермаркетів та ринків.
  • Використання перевірених сервісів та програм лояльності. Працюйте з надійними майданчиками, щоб не натрапити на шахраїв (Booking.com, Airbnb, VRBO тощо). Використовуйте персональні статуси лояльності (наприклад, Genius у Booking), які надають знижки 10−20%, безкоштовні сніданки або підвищення категорії номера.
  • Гнучкість у датах. Початок оренди посеред тижня (вівторок-четвер) часто коштує дешевше, ніж заїзд у вихідні дні (п'ятниця-субота), коли ціни зростають через внутрішній туризм.
Отже, відпочинок у Європі 2026 року дійсно став трохи дорожчим, але це не означає, що відпустка має «з'їдати» увесь бюджет. Головне — підходити до вибору житла з розумом.
Якщо коротко, ось чотири головні правила для вдалої поїздки: дивіться на повну ціну, шукайте дешевше, бронюйте заздалегідь і зсувайте дати, якщо ціни «кусаються».
За матеріалами:
Finance.ua
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