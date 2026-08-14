Оренда житла в Європі на відпочинку: скільки це коштує
Скільки коштує оренда в країнах Європи 2026 року
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Орієнтовна вартість житла за добу 2026 року
|Країна
|Апартаменти / Студія (євро)
|Готель 3–4* (номер на двох, євро)
|Окремий будинок / Вілла (євро)
|Болгарія (Сонячний берег, Бургас)
|35 – 65
|50 – 90
|110 – 220
|Чорногорія (Будва, Котор)
|45 – 85
|65 – 120
|140 – 280
|Польща (Балтійське узбережжя, Татри)
|50 – 90
|70 – 130
|130 – 250
|Хорватія (Макарська, Малінська)
|70 – 130
|100 – 190
|200 – 450
|Іспанія (Коста-Брава, Аліканте)
|80 – 150
|110 – 210
|220 – 500
|Італія (Тоскана, Лігурія, Сицилія)
|85 – 160
|120 – 230
|250 – 600
|Франція / Швейцарія (Лазуровий берег, Альпи)
|130 – 260
|180 – 380
|400 – 1 тис.+
Від чого залежить ціна оренди
- Сезонність. Пік цін припадає на липень та серпень. У травні-червні та вересні-жовтні (оксамитовий сезон) вартість житла знижується на 25−40%.
- Локація та перша лінія. Апартаменти за 300 метрів від моря або біля головних визначних пам’яток коштують на 30−50% дорожче за аналогічні варіанти на відстані 15−20 хвилин пішої ходи чи їзди на транспорті.
- Тривалість проживання. Оренда на 1−2 ночі зазвичай має вищу середньодобову ставку. В разі бронювання від 7 до 14 днів сервіси та власники часто надають автоматичну знижку в розмірі 10−20%.
- Рівень комфорту та інфраструктура. Наявність кондиціонера, приватного басейну, власного паркомісця, балкона з виглядом на море та сучасної побутової техніки додає до підсумкового чека від 15% до 50%.
Орієнтовний бюджет проживання на 7 днів
- Подорож наодинці
- Пара з двох дорослих
- Сім’я з дітьми: двоє дорослих і 1−2 дитини
Приховані та додаткові витрати під час оренди
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Як заощадити на оренді житла під час відпочинку
- Раннє бронювання. Бронювання за 3−6 місяців до поїздки дає змогу вибирати з найкращих пропозицій за співвідношенням «ціна/якість». Глибина бронювання в Європі залишається високою, тому надійні бюджетні варіанти розкуповують першими.
- Альтернативні курорти. Замість «розкручених» місць (наприклад, Ніцца, Дубровник або Марбелья) обирайте сусідні містечка чи селища за 10−15 км. Ціна на житло там може бути нижчою на 30−40%, а пляжі — менш завантаженими.
- Автономне харчування. Наявність власної кухні в апартаментах дозволяє суттєво заощадити на сніданках та обідах, готуючи продукти з місцевих супермаркетів та ринків.
- Використання перевірених сервісів та програм лояльності. Працюйте з надійними майданчиками, щоб не натрапити на шахраїв (Booking.com, Airbnb, VRBO тощо). Використовуйте персональні статуси лояльності (наприклад, Genius у Booking), які надають знижки 10−20%, безкоштовні сніданки або підвищення категорії номера.
- Гнучкість у датах. Початок оренди посеред тижня (вівторок-четвер) часто коштує дешевше, ніж заїзд у вихідні дні (п'ятниця-субота), коли ціни зростають через внутрішній туризм.
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