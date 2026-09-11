Купівлю другого житла в ЄС можуть обмежити: кого це стосуватиметься Сьогодні 08:32 — Світ Квартира в Європі

Купівля квартири в ЄС для відпочинку чи інвестицій у деяких містах у майбутньому може стати складнішою. Єврокомісія запропонувала дозволити містам із гострою житловою кризою вводити додаткові обмеження для другого житла, короткострокової оренди та порожніх квартир.

Йдеться не про загальну заборону на рівні всього ЄС, а про локальні заходи в районах, де житло стало надто дорогим або недоступним для місцевих жителів.

Які обмеження на нерухомість можуть запроваджувати міста

Ініціатива Єврокомісії передбачає розширення повноважень міст і регіонів, де дефіцит доступного житла є особливо гострим. Основна мета — скоротити кількість квартир, які фактично вилучені з ринку довгострокової оренди через використання як другого житла або здачу туристам.

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Місцева влада зможе застосовувати, зокрема, такі заходи:

обмежувати реєстрацію житла для короткострокової оренди;

встановлювати максимальну кількість туристичних квартир у певних районах;

вводити додаткові умови для здачі житла через Airbnb та подібні платформи;

обмежувати купівлю другого житла в районах із критичним дефіцитом квартир;

встановлювати окремі правила для житла, яке тривалий час залишається порожнім.

Водночас ці заходи не мають автоматично поширюватися на весь ЄС. Їх зможуть запроваджувати лише там, де місцева влада доведе наявність серйозного житлового тиску та обґрунтує необхідність конкретних обмежень.

Де можуть з’явитися нові правила

Обмеження планують дозволити не для всіх міст ЄС, а насамперед для районів із так званим housing stress — ситуацією, коли попит на житло суттєво перевищує пропозицію, а квартири стають дедалі менш доступними для місцевих жителів.

Особливо гостро така проблема проявляється у великих містах, на островах і популярних туристичних напрямках.

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Щоб визначити такі території, влада зможе враховувати співвідношення вартості житла та доходів населення, динаміку цін за останні десять років, зміну чисельності населення, баланс попиту та пропозиції, а також вплив короткострокової оренди на місцевий ринок.

Крім того, має бути встановлено, що причина житлового тиску навряд чи зникне протягом найближчих трьох років.

У центрі уваги можуть опинитися, зокрема, популярні туристичні міста — Барселона, Париж або Венеція, де значна кількість квартир використовується для розміщення туристів. Однак сам статус туристичного міста не означатиме автоматичного запровадження обмежень.

Місцева влада повинна буде підтвердити проблему відповідними даними та довести, що запропоновані заходи є необхідними й пропорційними.

Чи заборонять купувати друге житло

Загальної заборони на купівлю другої квартири або будинку в ЄС не планують. Нова ініціатива має створити правову основу для локальних обмежень у містах і регіонах, де житлова криза досягла критичного рівня.

Тобто придбати нерухомість для відпочинку, інвестицій або подальшої оренди, як і раніше, буде можливо. Водночас у проблемних районах місцева влада потенційно зможе встановлювати додаткові умови для покупців, які не планують використовувати об’єкт як основне місце проживання.

Тим, хто розглядає купівлю житла в популярних туристичних містах, варто буде враховувати не лише загальні правила країни, а й локальні норми конкретного муніципалітету щодо другого житла та короткострокової оренди.

Водночас пропозиція Єврокомісії ще має пройти законодавчу процедуру на рівні ЄС. Тому конкретні механізми, критерії та повноваження місцевої влади можуть змінитися до остаточного ухвалення документа.

Для потенційних покупців це означає, що перед угодою важливо буде перевіряти місцеві правила: чи належить район до територій із житловим дефіцитом, чи є обмеження на купівлю другого житла, чи можна зареєструвати об’єкт для короткострокової оренди та чи потрібен для цього окремий дозвіл або ліцензія.

Також варто з’ясувати, чи встановлені ліміти на кількість туристичних квартир і чи передбачені додаткові місцеві податки або збори для другого житла.

Особливо це важливо для тих, хто купує квартиру саме з розрахунком на туристичну оренду: майбутні обмеження можуть безпосередньо вплинути на прибутковість такої інвестиції.