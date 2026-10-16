Військовослужбовці, які раніше самовільно залишили військову частину, можуть скористатися державною програмою іпотечного кредитування «єОселя», якщо відповідне кримінальне провадження вже закрито. Водночас банки можуть відхилити заявку через відсутність стабільного доходу, якщо після закриття справи поновлення на службі затягнулося.

Про це Про це повідомляє видання Новини. Live з посиланням на юриста Юрія Айвазяна.

Інвестувати в квартиру чи землю? В Україні чи за кордоном? У записі воркшопу «Нерухомість: шлях інвестора» від Академії Мінфін розбираємо різні стратегії пошуку дохідних об’єктів, а також доступні варіанти інвестування з різним порогом входу, починаючи від $1000.

Що перевіряє банк під час розгляду заявки на «єОселю»

Державна програма кредитування «єОселя» залишається доступною для захисників, які раніше мали проблеми із самовільним залишенням частини. Але це спрацює за умови, що відповідне розслідування вже офіційно завершене. Наявність закритого кримінального провадження не прописана в правилах програми як заборона для участі.

Під час перевірки клієнтів банки орієнтуються на дані Єдиного державного реєстру ветеранів війни та спеціальні військові бази. При цьому бази правоохоронних органів, зокрема ЄРДР, не входять до обов’язкового переліку джерел. Саме тому банки не блокують заявки і не змінюють відсоткову ставку виключно через сам факт минулого порушення військової дисципліни.

Чому військовим можуть відмовити в іпотеці

Реальною перешкодою для отримання іпотеки на нове житло можуть стати фінансові наслідки СЗЧ. Коли військовослужбовець опиняється під слідством, його служба формально призупиняється, що автоматично означає припинення нарахування грошового забезпечення. Навіть після закриття справи командування може тривалий час затягувати процес видання наказу про поновлення бійця у списках.

У цей період людина залишається без офіційного доходу, що критично впливає на рішення фінустанови.

Банки ретельно аналізують такі дані:

поточну платоспроможність;

кредитну дисципліну;

загальне боргове навантаження.

Відсутність стабільної заробітної плати змушує банківських працівників відмовляти у наданні позики або суттєво зменшувати погоджену суму іпотеки.

Кредитні ставки для військових

Умови фінансування жорстко прив’язані до того, чи перебуває позичальник на службі в момент підписання іпотечних документів.

Діючі мобілізовані згідно з підпунктом 1 пункту 3 отримують кредит під 3% річних на перші десять років. Починаючи з 11-го року ставка фіксується на рівні 6%. Якщо військовий офіційно служить і отримує зарплату, закрита справа на ці умови ніяк не вплине.

Звільнені ветерани згідно з підпунктом 5 пункту 3, особи, які вже залишили армію, подаються на програму зі статусом УБД. Для них перші 10 років діє базова ставка 7% річних, а надалі вона зростає до 10%.