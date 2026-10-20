Сам по собі вік кредиту не визначає право на пільги

Законодавство України передбачає спеціальні пільги щодо кредитних зобов’язань для військовослужбовців.

Про це розповідає Укрборг.

Які кредитні пільги передбачені для військовослужбовців

Відповідно до законодавства України, для визначених категорій військовослужбовців та членів їхніх сімей передбачено звільнення від нарахування:

процентів за користування кредитом;

штрафів;

пені за невиконання кредитних зобов’язань.

Пільги діють у визначені законом періоди та мають винятки для окремих видів кредитів. Водночас ці пільги не означають автоматичного списання основної суми кредиту.

Чи поширюються пільги на кредити десятирічної давності

Сам по собі вік кредиту не визначає право на пільги. Якщо позику оформили багато років тому, але заборгованість досі не погашена, варто перевірити, чи нараховували проценти, штрафи або пеню за період, на який поширюються законодавчі обмеження.

Під час розгляду кожного випадку необхідно враховувати умови кредитного договору, період військової служби та склад заборгованості.

Що робити, якщо щодо давнього кредиту звертається Укрборг

Насамперед варто з’ясувати, кому зараз належить право вимоги за кредитом і з яких складових формується сума заборгованості. Якщо позичальник має право на кредитні пільги, про це потрібно повідомити компанію. Її фахівці пояснять, які документи необхідні для підтвердження права на пільги.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали , що військовослужбовці та їхні чоловіки або дружини мають право не сплачувати проценти за користування кредитом, а також штрафи й пеню за прострочення платежів. Водночас пільга не означає повного списання заборгованості. Позичальник зобов’язаний повернути основну суму кредиту. Скористатися цим правом можуть усі військовослужбовці, які проходять службу, незалежно від того, були вони мобілізовані чи служать за контрактом. Аналогічне право мають їхні чоловіки або дружини за умови підтвердження шлюбу.