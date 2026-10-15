Найкращі пропозиції депозитів для власників гривні

Фінустанови, які активно кредитують і потребують додаткової ліквідності, готові платити більше. Саме тому, на ринку утворилася нетипово велика розбіжність у рівні депозитних ставок.
Найпопулярніші у приватних вкладників, які обирають строкові розміщення, тримісячні депозити у гривні — яскравий приклад.
Найщедрішу пропозицію має Юнекс Банк — 17,2% річних, тоді як найнижчу ставку пропонує Полікомбанк — лише 7,1% річних. Таким чином, різниця між максимальною та мінімальною дохідністю становить10,1 відсоткового пункту.
Тобто, обираючи банк для розміщення заощаджень, вкладник може отримати ставку більш ніж удвічі вищу за найменш вигідну пропозицію.
Найкращі пропозиції для власників гривні від невеликих банків
Серед невеликих банків найвищі ставки за гривневими депозитами сягають 17,5% річних. Водночас лідери за дохідністю відрізняються залежно від строку розміщення коштів.
На 3 місяці найвигіднішу пропозицію має Юнекс Банк — 17,2% річних. Друге місце посідає Кредитвест Банк зі ставкою 17%, третє — Бізбанк, який пропонує 16,95% річних.
На 6 місяців найбільше платять Юнекс Банк і Бізбанк — по 17,25% річних. Третю позицію посідає Кредитвест Банк із дохідністю 17% річних.
На 9 місяців найвищу ставку пропонує Юнекс Банк — 17% річних. Далі йдуть Альтбанк із 16,9% річних та Кредитвест Банк із 16,75% річних.
На 12 місяців лідером також залишається Юнекс Банк, який пропонує 17,5% річних. На другому місці Бізбанк із дохідністю 17,15% річних, на третьому — Асвіо Банк зі ставкою 17,1% річних.
Нагадаємо, депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%. Ми вибрали у статті — Найбільш привабливі депозити жовтня 2026 року