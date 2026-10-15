Середній чек енергокредиту може зрости на 50%

Середня сума кредиту на енергетичні проєкти для бізнесу у 2027 році може зрости щонайменше на 50% через перехід підприємств від встановлення лише сонячних панелей до гібридних систем із накопичувачами електроенергії.

Про це банкіри розповіли під час круглого столу «Фінансового клубу» на тему «Енергокредити напередодні зими: як банки фінансують енергостійкість».

«Золотий стандарт зараз — це сонце плюс гібридна станція. І ми очікуємо, що середня сума кредитів буде зростати. Якщо в попередні роки, коли переважна більшість проєктів — це було „сонце“ на 3−5 млн грн для малого і середнього бізнесу, то враховуючи збільшення частки гібридних станцій із системою накопичення, ці суми зростають щонайменше на 50%», — заявив керівник управління розвитку агробізнесу та альтернативних продуктів фінансування Кредобанку Роман Пудлик.

Основний попит на енергокредити, за словами банкірів, формують аграрні та промислові підприємства. «Драйвери в нашому банку — це агро і виробництво, які формують основу попиту. Але ми також фінансуємо бізнеси, які займаються електрогенерацією і продають електроенергію в мережу», — каже керівник проєктів та програм продажів енергетичних продуктів ОТП Банку Руслан Дорошенко.

За його словами, агро та квазіагро, тобто все, що пов’язано з аграрним виробництвом, зокрема засоби захисту рослин, добрива та техніка, займають майже половину портфеля.

Водночас банки вже не розглядають енергетичне кредитування як напрям, активність у якому зростає лише напередодні опалювального сезону. «Сезонність в енергофінансуванні вже як така зникла», — зазначив Роман Пудлик.

Експерт зазначає, що якщо у 2024−2025 роках обстріли та відключення електроенергії були короткочасними факторами попиту на енергокредити, то у 2026 році попит став більш стабільним, зокрема завдяки урядовим програмам.

«Минулого року ми видали останній енергокредит в листопаді. Цього року у нас і в кінці грудня ще будуть такі проєкти, тому що потреба однозначно залишиться», — каже Роман Пудлик.