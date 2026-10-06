У держави закінчуються кошти на компенсацію кредитів «5−7-9%». Через затримки з виплатами виникають проблеми як у банків, так і в позичальників.

Про це заявили учасники круглого столу на тему «Аграрії між двома врожаями: де взяти гроші на посівну», який провів «Фінансовий клуб».

«Щодо програми 5−7-9%, значною мірою вона покриває малий і середній бізнес, а там інший виклик — чи вистачить державі коштів для того, щоб виконати ці обіцянки», — зазначив директор департаменту кредитних продуктів малого бізнесу ПУМБ Роман Клименко.

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За його словами, затримки з компенсаціями створюють проблему не лише для банків, а й для самих позичальників, якщо після проходження ускладнених процедур клієнта потім заплатить комерційну ставку без будь-яких пільг.

Банки втрачають маржу через заборгованість держави

Через заборгованість держави за компенсаціями маржа банку фактично зводиться до нуля.

«З урахуванням заборгованостей держави по компенсації, в нас фактично нульова маржа. Питання в тому, що ти маєш фінансувати для того, щоб вберегти величезну частину свого портфеля», — пояснив Клименко.

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Понад 40% портфеля ПУМБ припадає на аграрний сектор.

«Ніхто не хоче, щоб пішла ланцюгова реакція, яка покладе цю галузь. Тому ставки високі, але вони прийнятні в короткій перспективі», — підсумував він.

Кредитні ставки для аграріїв

Директор департаменту по роботі з підприємствами агропромислового комплексу та операторів ринку нафтопродуктів банку «Південний» Семен Синяков зазначив, що банк кредитує за ставкою близько 19% річних.

Керівник альтернативних каналів продажів «АгроФабрики» ОТП Банку Павло Гузирь зазначив, що для великого бізнесу вартість кредитування нині становить 18% річних, а для малого та середнього — 19−19,5%.