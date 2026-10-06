У держави закінчуються кошти на компенсацію кредитів «5−7-9%». Через затримки з виплатами виникають проблеми як у банків, так і в позичальників.
Про це заявили учасники круглого столу на тему «Аграрії між двома врожаями: де взяти гроші на посівну», який провів «Фінансовий клуб».
«Щодо програми 5−7-9%, значною мірою вона покриває малий і середній бізнес, а там інший виклик — чи вистачить державі коштів для того, щоб виконати ці обіцянки», — зазначив директор департаменту кредитних продуктів малого бізнесу ПУМБ Роман Клименко.
За його словами, затримки з компенсаціями створюють проблему не лише для банків, а й для самих позичальників, якщо після проходження ускладнених процедур клієнта потім заплатить комерційну ставку без будь-яких пільг.
Банки втрачають маржу через заборгованість держави
Через заборгованість держави за компенсаціями маржа банку фактично зводиться до нуля.
«З урахуванням заборгованостей держави по компенсації, в нас фактично нульова маржа. Питання в тому, що ти маєш фінансувати для того, щоб вберегти величезну частину свого портфеля», — пояснив Клименко.