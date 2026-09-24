0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд збільшив ліміт пільгових кредитів для «оборонки» у 5 разів

Кредит&Депозит
25
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Кредитування ОПК
Кредитування ОПК
Кабмін у 5 разів збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств — зі 100 млн до 500 млн гривень.
Про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Сергія Корецького.
За словами очільника уряду, розширена програма підтримки оборонно-промислового комплексу дозволить вітчизняним виробникам суттєво наростити випуск зброї та військової техніки.

Які умови такого кредитування

Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 млн гривень на поповнення оборотного капіталу.
Пільгові ставки за такими позиками становитимуть від 5% до 10% річних залежно від розміру суми.

Інвестиції та механізм фінансування

Окремо уряд передбачив інвестиційні кредити, які необхідні для розбудови та модернізації виробничих потужностей. Їх оборонні підприємства зможуть отримувати під 5% річних.
«Мета — масштабувати виробництво і наростити випуск української зброї для фронту», — наголосив Корецький.
Програма працюватиме через Національну установу розвитку. Для її реалізації залучать кошти, які вже закладені в державному бюджеті.

Лізинг під 5% річних для підприємств ОПК

Раніше у Міноборони писали, що підприємства українського оборонно-промислового комплексу уклали перші 26 договорів у межах державної програми пільгового фінансового лізингу на загальну суму 91,2 млн грн. Програма дозволяє виробникам залучати обладнання та інші основні засоби за ставкою до 5% річних.
Читайте також
Державна підтримка знижує фактичні витрати підприємства на сплату винагороди лізингодавцю до 5% річних: різницю компенсує держава. Договором також може бути передбачене відстрочення лізингових платежів на строк до 12 місяців.
Скористатися програмою можуть підприємства, які на дату укладення договору мають статус критично важливих у сфері ОПК.
Також раніше ми повідомляли, що оборонні підприємства України формують значну частину ринку праці та створюють серйозну конкуренцію для інших роботодавців. Середня зарплата в ОПК у лютому склала 40 000 грн, що майже на 43% вища за середню на ринку.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінМіноборониКредити
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems