Уряд збільшив ліміт пільгових кредитів для «оборонки» у 5 разів

Кабмін у 5 разів збільшив максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних підприємств — зі 100 млн до 500 млн гривень.

Про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Сергія Корецького.

За словами очільника уряду, розширена програма підтримки оборонно-промислового комплексу дозволить вітчизняним виробникам суттєво наростити випуск зброї та військової техніки.

Які умови такого кредитування

Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 млн гривень на поповнення оборотного капіталу.

Пільгові ставки за такими позиками становитимуть від 5% до 10% річних залежно від розміру суми.

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Інвестиції та механізм фінансування

Окремо уряд передбачив інвестиційні кредити, які необхідні для розбудови та модернізації виробничих потужностей. Їх оборонні підприємства зможуть отримувати під 5% річних.

«Мета — масштабувати виробництво і наростити випуск української зброї для фронту», — наголосив Корецький.

Програма працюватиме через Національну установу розвитку. Для її реалізації залучать кошти, які вже закладені в державному бюджеті.

Лізинг під 5% річних для підприємств ОПК

Раніше у Міноборони писали , що підприємства українського оборонно-промислового комплексу уклали перші 26 договорів у межах державної програми пільгового фінансового лізингу на загальну суму 91,2 млн грн. Програма дозволяє виробникам залучати обладнання та інші основні засоби за ставкою до 5% річних.

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Державна підтримка знижує фактичні витрати підприємства на сплату винагороди лізингодавцю до 5% річних: різницю компенсує держава. Договором також може бути передбачене відстрочення лізингових платежів на строк до 12 місяців.

Скористатися програмою можуть підприємства, які на дату укладення договору мають статус критично важливих у сфері ОПК.