Зарплата в оборонці приблизно на 43% вища за середню на ринку: кого найбільше шукають Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Оборонні підприємства України формують значну частину ринку праці та створюють серйозну конкуренцію для інших роботодавців. Середня зарплата в ОПК у лютому склала 40 000 грн, що майже на 43% вища за середню на ринку.

Аналітики Work.ua розповіли , яких фахівців шукають компанії ОПК.

Зарплати

Середня зарплата у вакансіях оборонно-промислового комплексу складає 40 000 грн. Водночас середня зарплата на ринку праці — 28 000 грн. Тобто зарплата в ОПК приблизно на 43% вища за середню на ринку.

Найоплачуваніші вакансії в ОПК у лютому були такі:

начальник виробництва — 83 750 грн;

начальник відділу — 70 000 грн;

інженер-конструктор — 60 000 грн;

менеджер проєктів — 60 000 грн;

головний бухгалтер — 60 000 грн.

На прикладі цих посад можна побачити розрив в оплаті праці між ОПК і загальним ринком. Зокрема, у середньому інженеру-конструктору пропонують 40 000 грн, тоді як в ОПК на цій же посаді можна заробляти в середньому 60 000 грн.

У яких категоріях найбільше вакансій

У лютому на сервісі Work.ua 151 компанія з галузі оборонно-промислового комплексу розмістила 1 385 унікальних вакансій. Найбільше пропозицій роботи було в таких категоріях:

«Робочі спеціальності, виробництво»;

«IT, комп’ютери, інтернет»;

«Телекомунікації та зв’язок»;

«Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки»;

«Логістика, склад, ЗЕД»;

«Бухгалтерія, аудит»;

«Продаж, закупівля»;

«Управління персоналом, HR».

Щодо найбільш затребуваних посад в ОПК, то десятка з найбільшою кількістю вакансій така:

складальник;

інженер-конструктор;

менеджер з персоналу;

електронщик;

бухгалтер;

інженер дронів;

менеджер із закупівель;

комірник;

офіс-менеджер;

оператор БПЛА.

Водночас найбільше відгуків на вакансії отримують:

керівник відділу продажу;

операційний директор;

начальник виробництва;

водій;

складальник;

операційний менеджер;

начальник охорони;

завідувач складу;

пакувальник;

адміністратор.

Серед кандидатів, що відгукнулися хоча б на одну вакансію в оборонну компанію, 66% чоловіків і 34% жінок.

Жінки найчастіше шукають роботу в таких категоріях як «Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки», «Секретаріат, діловодство, АГВ», «Бухгалтерія, аудит», «Продаж, закупівля», «Управління персоналом, HR».

Чоловіки ж відгукуються на вакансії з категорій «Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки», «Робочі спеціальності, виробництво», «Продаж, закупівля», «Топменеджмент, керівництво вищої ланки», «Логістика, склад, ЗЕД».

Перевага для кандидатів із військовим досвідом

Аналітики зазначають, що здебільшого компанії шукають людей із досвідом роботи. Лише 9% вакансій, розміщених оборонними компаніями, підходять для людей без досвіду роботи. Тоді як в цілому на ринку праці зараз безпрецедентна кількість вакансій для початківців — близько 45%.

Практично 9 із 10 вакансій від ОПК передбачають бронювання. Якщо ж брати всі вакансії на Work.ua, то можливість бронювання зазначена у 12% із них.

У половині вакансій до оборонних компаній роботодавець зазначив, що віддасть перевагу кандидатові-ветерану російсько-української війни. Якщо ж аналізувати всі вакансії на сервісі, то перевага ветеранам вказана у кожній десятій вакансії.

Отже, оборонні компанії шукають досвідчених фахівців, перш за все військових.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.