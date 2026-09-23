Що станеться з грошима, якщо банк збанкрутує: 4 міфи, у які досі вірять

Зберігати гроші в банку зручно, але вкладнику важливо розуміти не лише умови депозиту чи можливу дохідність. Не менш важливо знати, як працює система гарантування вкладів і що відбувається з коштами у разі проблем із банком.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пояснив, як насправді працює система захисту коштів, та розібрав чотири поширені міфи вкладників.
Міф 1. Якщо банк має проблеми, гроші одразу зникають
Реальність: проблеми банку не означають автоматичну втрату коштів вкладником.
Система гарантування вкладів передбачає механізм захисту вкладників у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку.
Міф 2. Фонд гарантує тільки гроші на депозиті
Реальність: гарантії поширюються не лише на строкові депозити.
Система стосується коштів фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців, розміщених у банку, з урахуванням вимог законодавства.
На час воєнного стану Фонд гарантує 100% коштів фізичних осіб та ФОП на поточних і депозитних рахунках у банках.
У ФГВФО наголошують: фінансово грамотний вкладник має звертати увагу не лише на вигідність пропозиції, а й розуміти, де зберігаються його кошти, які існують ризики та які передбачені законодавством механізми їх захисту.
Водночас варто зауважити, що є перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти. Ознайомитись з такими умовами можна тут.