Що станеться з грошима, якщо банк збанкрутує: 4 міфи, у які досі вірять Сьогодні 08:36 — Кредит&Депозит Банківський депозит

Зберігати гроші в банку зручно, але вкладнику важливо розуміти не лише умови депозиту чи можливу дохідність. Не менш важливо знати, як працює система гарантування вкладів і що відбувається з коштами у разі проблем із банком.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пояснив , як насправді працює система захисту коштів, та розібрав чотири поширені міфи вкладників.

Міф 1. Якщо банк має проблеми, гроші одразу зникають

Реальність: проблеми банку не означають автоматичну втрату коштів вкладником.

Система гарантування вкладів передбачає механізм захисту вкладників у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Міф 2. Фонд гарантує тільки гроші на депозиті

Реальність: гарантії поширюються не лише на строкові депозити.

Система стосується коштів фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців, розміщених у банку, з урахуванням вимог законодавства.

На час воєнного стану Фонд гарантує 100% коштів фізичних осіб та ФОП на поточних і депозитних рахунках у банках.

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Міф 3. Кілька рахунків в одному банку — це кілька окремих гарантій

Реальність: під час визначення суми відшкодування кошти вкладника в одному банку враховуються в сукупності, а не окремо за кожним рахунком.

Наприклад, якщо у людини є гроші на картковому рахунку, депозиті та іншому рахунку в одному банку, вони не розглядаються як три незалежні гарантовані суми.

Міф 4. Про систему гарантування потрібно думати лише тоді, коли банк уже має проблеми

Реальність: розібратися з гарантіями варто ще до розміщення коштів.

Перед відкриттям депозиту або розміщенням значної суми ФГВФО радить перевірити, чи є банк учасником системи гарантування вкладів, а також ознайомитися з умовами продукту.

Це допоможе з’ясувати, чи поширюються на кошти передбачені законом гарантії. Перевірка займає лише кілька хвилин.

Вкладник також має отримати довідку про систему гарантування у день відкриття рахунку або депозиту.

У ФГВФО наголошують: фінансово грамотний вкладник має звертати увагу не лише на вигідність пропозиції, а й розуміти, де зберігаються його кошти, які існують ризики та які передбачені законодавством механізми їх захисту.