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Що станеться з грошима, якщо банк збанкрутує: 4 міфи, у які досі вірять

Кредит&Депозит
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Банківський депозит
Банківський депозит
Зберігати гроші в банку зручно, але вкладнику важливо розуміти не лише умови депозиту чи можливу дохідність. Не менш важливо знати, як працює система гарантування вкладів і що відбувається з коштами у разі проблем із банком.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пояснив, як насправді працює система захисту коштів, та розібрав чотири поширені міфи вкладників.

Міф 1. Якщо банк має проблеми, гроші одразу зникають

Реальність: проблеми банку не означають автоматичну втрату коштів вкладником.
Система гарантування вкладів передбачає механізм захисту вкладників у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Міф 2. Фонд гарантує тільки гроші на депозиті

Реальність: гарантії поширюються не лише на строкові депозити.
Система стосується коштів фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців, розміщених у банку, з урахуванням вимог законодавства.
На час воєнного стану Фонд гарантує 100% коштів фізичних осіб та ФОП на поточних і депозитних рахунках у банках.

Міф 3. Кілька рахунків в одному банку — це кілька окремих гарантій

Реальність: під час визначення суми відшкодування кошти вкладника в одному банку враховуються в сукупності, а не окремо за кожним рахунком.
Наприклад, якщо у людини є гроші на картковому рахунку, депозиті та іншому рахунку в одному банку, вони не розглядаються як три незалежні гарантовані суми.

Міф 4. Про систему гарантування потрібно думати лише тоді, коли банк уже має проблеми

Реальність: розібратися з гарантіями варто ще до розміщення коштів.
Перед відкриттям депозиту або розміщенням значної суми ФГВФО радить перевірити, чи є банк учасником системи гарантування вкладів, а також ознайомитися з умовами продукту.
Це допоможе з’ясувати, чи поширюються на кошти передбачені законом гарантії. Перевірка займає лише кілька хвилин.
Вкладник також має отримати довідку про систему гарантування у день відкриття рахунку або депозиту.
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У ФГВФО наголошують: фінансово грамотний вкладник має звертати увагу не лише на вигідність пропозиції, а й розуміти, де зберігаються його кошти, які існують ризики та які передбачені законодавством механізми їх захисту.
Водночас варто зауважити, що є перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти. Ознайомитись з такими умовами можна тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДепозитиГарантування вкладівФГВФОБанківські рахунки
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