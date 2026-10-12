Купити зараз, заплатити потім: як фінансові компанії та ритейлери розподіляють вартість кредиту

Висока вартість залучення клієнтів, складна економіка та регуляторні вимоги стримують розвиток вбудованого кредитування в Україні. Водночас фінансові компанії вже мають технології для швидкого схвалення позик, а співпраця з ритейлерами може зробити їх доступнішими для людей.

Як зробити так, щоб покупець міг оформити кредит безпосередньо під час оплати товару, не переходячи до банківського застосунку? Це питання обговорили учасники дискусії «Кредит без переходу в банк: хто профінансує покупку всередині checkout» на конференції FinRetail-2026

Своїми думками поділилися Володимир Довгаль, CEO ТОВ «Авентус Україна», та Руслан Тимощук, CEO фінтех-компанії «Твоя Позика». Зазначимо, що модерував дискусію фінансовий експерт порталу Minfin — Олексій Козирєв.

Що заважає

За словами Володимира Довгаля, ринок BNPL (Buy Now, Pay Later — «купи зараз, плати пізніше») стикається з обмеженою маржинальністю та високою конкуренцією. Крім того, кожна інтеграція з торговельним партнером потребує інвестицій і має відповідати регуляторним вимогам.

Руслан Тимощук погодився, що технічні питання можна розв’язати, але вирішальним залишається фінансовий бік продукту.

«Глобально — питання економіки та фінансової моделі», — наголосив він.

Кредитна картка чи окремий продукт у магазині

Як альтернативу складним інтеграціям Довгаль навів приклад pluscard — продукту, створеного у партнерстві з Акордбанк . Замість підключення до кожного магазину окремо компанія використала звичну для споживачів інфраструктуру карткових платежів.

«Ми вирішили не робити складну інтеграцію з партнером та не входити в залежність від одного гравця, а просто долучитися до тієї інфраструктури, яку Visa та Mastercard створювали роками», — пояснив він.

За словами Довгаля, проєкт менш ніж за півтора року роботи наблизився до операційної беззбитковості. Водночас карткова модель має обмеження, зокрема щодо кредитного ліміту та вартості фінансування. Окремий кредит у магазині може бути доцільнішим, коли покупцеві потрібні інші умови або більша сума.

Хто платитиме за розстрочку

Під час дискусії учасники розглянули умовну покупку побутової техніки за 15 тис. грн із погашенням протягом трьох місяців.

Тимощук зауважив, що стандартна ставка мікрокредитування не підходить для такого сценарію: за ставки 1% на день переплата за три місяці може становити 8−9 тис. грн.

На його думку, для розстрочки потрібна окрема модель із рівними платежами, в якій витрати на фінансування розподілятимуться між покупцем і магазином. Ритейлер також отримуватиме вигоду завдяки потенційному зростанню продажу.

Довгаль додав, що партнерство може знизити вартість кредиту, якщо магазин забезпечуватиме стабільний потік клієнтів. Адже залучення позичальників постійно дорожчає.

Чи зможуть кредитувати тих, кому відмовив банк

Швидкість ухвалення рішень — ще одна конкурентна перевага фінансових компаній. За словами Тимощука, у його компанії рішення щодо кредитування ухвалюють за секунди, а не хвилини.

Довгаль пояснив, що компанія оцінює позичальників з огляду на особливості конкретного продукту та їхню здатність повернути кошти. Це дає змогу працювати з різними сегментами клієнтів, зокрема з тими, кому банк відмовив.

Водночас Тимощук наголосив на важливості репутації небанківських установ: упередження щодо фінансових компаній можуть ускладнювати переговори з торговельними партнерами, навіть якщо технічна інфраструктура вже готова.

Що буде, якщо покупець поверне товар

Окремо учасники порушили питання відповідальності, коли товар повернули, а кредитні зобов’язання залишилися. На думку Довгаля, проблема виникає, коли сторони не розуміють меж своєї відповідальності та намагаються втручатися в чужу бізнес-модель.

«Кожна сторона має пам’ятати про свій кор-бізнес і не намагатися ділити прибутки якоїсь іншої сторони, а розуміти, на чому вона заробляє сама», — підсумував він.

Для покупця це означає, що перед оформленням розстрочки важливо перевіряти повну вартість кредиту, графік платежів і порядок закриття зобов’язань у разі повернення товару. Зручність оформлення за кілька кліків не завжди означає дешевше фінансування.

Що це означає для покупців

Розвиток вбудованого кредитування може зробити покупки в розстрочку швидшими та зручнішими: клієнту не доведеться переходити до банківського застосунку, а рішення щодо фінансування можна буде отримати за лічені секунди. Водночас просте оформлення не означає, що кредит буде дешевим.

Покупцям варто звертати увагу на повну вартість фінансування, реальну суму переплати, комісії та графік платежів. Якщо магазин компенсує частину вартості кредиту, це може зробити розстрочку вигіднішою, однак умови потрібно перевіряти в кожному конкретному випадку.