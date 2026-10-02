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НБУ пояснив, як визначає обсяги розміщення тримісячних депозитних сертифікатів

Кредит&Депозит
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Національний банк планує збільшувати прозорість параметрів розміщення тримісячних депозитних сертифікатів
Національний банк планує збільшувати прозорість параметрів розміщення тримісячних депозитних сертифікатів
Національний банк України розкрив принцип, за яким визначає обсяги розміщення тримісячних депозитних сертифікатів на процентних тендерах. Такий підхід має підтримувати конкуренцію банків за вкладників і привабливість гривневих заощаджень.
Про це повідомила пресслужба регулятора.

Від чого залежить обсяг розміщення депозитних сертифікатів

Визначаючи обсяги розміщення тримісячних депозитних сертифікатів, НБУ враховує сукупний ліміт банків на їх придбання. Зміна цього сукупного ліміту безпосередньо впливає на обсяги розміщення.
Такий підхід дає змогу зберігати зв’язок між залученням строкових гривневих депозитів населення банками та їхніми можливостями вкладати кошти у тримісячні депозитні сертифікати, посилюючи водночас цінову конкуренцію між банками на процентних тендерах.
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Надалі Національний банк планує збільшувати прозорість параметрів розміщення тримісячних депозитних сертифікатів у міру еволюції операційного дизайну процентної політики.
Нагадаємо, у серпні Національний банк визначив, що процентна ставка за операціями з розміщення тримісячних лімітованих депозитних сертифікатів за результатами процентного тендера не має перевищувати рівень «облікова ставка + 3,5 в. п.». Фактичний рівень ставки визначатиметься за підсумками відповідних тендерів.
За матеріалами:
Finance.ua
ДепозитиНБУ
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