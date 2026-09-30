Українці взяли 710 іпотечних кредитів у липні: названо регіони-лідери

На первинному ринку нерухомості банки уклали 367 кредитних договорів на 730 млн грн

У липні банки України видали 710 нових іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.

Про це свідчать дані щомісячного опитування банків щодо іпотечного кредитування.

Скільки іпотек видали на первинному та вторинному ринках

На первинному ринку нерухомості банки уклали 367 кредитних договорів на 730 млн грн. Із них 134 кредити на 253 млн грн були надані під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.

На вторинному ринку нерухомості видали 343 кредити на загальну суму 714 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила 7,64% річних на первинному ринку та 10,06% — на вторинному.

Частка непрацюючих кредитів в іпотечному портфелі становила 12%.

У яких регіонах видали найбільше іпотек

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано:

у Київській області (265 договорів на загальну суму 543 млн грн, або 38% від загального обсягу);

у місті Києві (87 договорів на 209 млн грн);

у Львівській області (52 договори на 130 млн грн);

у Вінницькій області (28 договорів на 58 млн грн);

у Волинській області (25 договорів на 54 млн грн).

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що ціни на українському ринку нерухомості 2026 року доволі нерівномірні. У регіонах, які вважаються відносно безпечними, однокімнатні квартири, переважно дорожчають. В прифронтових містах ціни на житло майже не змінюються, або навіть знижуються. На початок вересня 2026 року найдорожчими на вторинному ринку є однокімнатні квартири у Києві та Львові. Медіанна вартість виходить близько 72 тис. доларів у столиці та 74 тис. доларів у Львові.