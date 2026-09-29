CreditKasa попереджає: як розпізнати шахрайську схему та захистити свої гроші

У 2026 році фінансові шахрайські схеми стають дедалі різноманітнішими, а особливо останніми місяцями почастішали випадки, коли людей намагаються переконати оформити кредит для іншої людини, передати коди підтвердження, персональні дані або доступ до фінансових сервісів.

Вас можуть переконувати: «Мені не схвалюють — візьми позику на себе», «Я сам внесу платежі», «Ми самі закриємо кредит», «Це тестове завдання», «Вам за це заплатять», «Просто отримайте гроші на картку» або «Назвіть код — я допоможу».

Такі аргументи можуть звучати переконливо, але саме в цей момент варто зупинитися та перевірити ситуацію.

«Шахрайські сценарії стають більш персоналізованими. Людину часто не лякають, а переконують самостійно виконати потрібні зловмисникам дії. Тому важливо не втрачати контроль над власними даними і фінансовими рішеннями», — коментує маркетинг-директор ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» Віталій Соловйов.

Кредит на ваше ім’я — ваше зобов’язання

Один із ризикових сценаріїв — прохання оформити кредит на своє ім’я, отримати кошти та передати їх іншій людині.

Особисті домовленості не змінюють умов договору. Якщо кредит оформлений і підтверджений вами, саме ви є позичальником та несете зобов’язання за ним.

Навіть якщо з проханням звертається друг, колега чи родич, не робіть винятків: ця людина сама може перебувати під впливом шахраїв або її обставини можуть змінитися.

Не передавайте коди, паролі та доступи

Шахраям не завжди потрібно «зламувати» смартфон. Часто вони переконують людину самостійно надати доступ або підтвердити потрібну дію.

Не повідомляйте стороннім і не передавайте:

коди підтвердження з SMS або push-повідомлень;

логін і пароль від особистого кабінету;

конфіденційні дані банківської картки;

доступ до смартфона;

можливість виконувати дії у вашому особистому кабінеті.

Окремо будьте уважні з банківським застосунком. Не передавайте до нього доступ іншій людині, навіть якщо на рахунках немає коштів. Він може використовуватися для підтвердження вашої особи та входу в інші фінансові сервіси.

Якщо під час дзвінка надходить запит на вхід у банківський застосунок, підтвердження операції або авторизацію через BankID, якої ви самі не розпочинали, — нічого не підтверджуйте. Це правило діє, навіть якщо співрозмовник представляється працівником банку або ви чуєте автоматичне повідомлення.

BankID — це спосіб підтвердити вашу особу через банк для входу в інші сервіси. Підтверджуйте авторизацію лише тоді, коли самі її ініціювали та розумієте, у якому сервісі проходите ідентифікацію.

Не встановлюйте програми віддаленого доступу на прохання сторонніх осіб і не передавайте контроль над пристроєм.

Поспіх — сигнал зупинитися

Якщо вас кваплять, просять терміново назвати код, встановити програму або запевняють, що «жодних ризиків немає», — зупиніться. Якщо співрозмовник представляється працівником фінансової компанії, знайдіть її офіційні контакти та зверніться напряму.

CreditKasa жорстко протидіє реальному шахрайству

ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» готове оперативно реагувати на реальні випадки шахрайства та неправомірного використання даних.

Якщо ви підозрюєте, що стороння особа отримала доступ до ваших даних або діяла від вашого імені, повідомте про це якомога швидше через офіційні канали CreditKasa або форму на сайті

«Для нас принципово важливо отримувати інформацію про можливе шахрайство одразу після його виявлення. Це дозволяє перевірити обставини та оперативно реагувати», — зазначає Віталій Соловйов.

Шахрайство і труднощі з оплатою — різні ситуації

Важливо розмежовувати реальне шахрайство і ситуації, коли клієнт самостійно та усвідомлено оформив кредит, підтвердив дії та отримав кошти, а складнощі виникли вже під час погашення.

Фінансові труднощі самі по собі не означають, що кредит був оформлений шахрайським шляхом. Повідомлення про шахрайство перевіряються за фактичними обставинами, а посилання на дії третіх осіб не скасовує автоматично зобов’язання за свідомо оформленим договором.

«Ми готові жорстко протидіяти реальним шахраям. Але якщо проблема у складнощах із погашенням, її потрібно вирішувати через цивілізовані механізми врегулювання, а не через постфактум-посилання на шахрайство», — пояснює Віталій Соловйов.

Якщо виникли труднощі з оплатою, CreditKasa радить не відкладати звернення. Залежно від ситуації можуть бути доступні механізми врегулювання, зокрема реструктуризація.

Що робити, якщо дані вже передали

Змініть паролі та не підтверджуйте операції, яких не здійснювали. Якщо могли бути скомпрометовані дані картки — зверніться до банку. Повідомте CreditKasa через офіційні канали або спеціальну форму. Якщо дані могли використати без вашої згоди — зверніться до правоохоронних органів.

Головне: не оформлюйте кредит для іншої людини, не передавайте стороннім коди, паролі та доступи, а про підозру на шахрайство повідомляйте одразу.