У «Дію» додали перевірку кредитної історії

Безоплатний звіт доступний раз на рік

У застосунку «Дія» запрацювала функція, яка дає змогу отримати кредитний звіт Українського бюро кредитних історій (УБКІ) за допомогою інтелектуального помічника Дія.AI. Це дає змогу перевірити власні кредитні зобов’язання та виявити невідомі позики або помилки в кредитній історії.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Користувачеві достатньо попросити Дія. AI надати кредитну історію. Асистент самостійно використовує верифікований податковий номер (РНОКПП) та передає запит партнерам. Вводити дані вручну або завантажувати скани документів не потрібно.

Скористатися функцією можна в мобільному застосунку за наявності доступу до інтернету та після авторизації.

Як отримати кредитний звіт через Дія. AI

Процес складається з кількох етапів:

замовлення — користувач надсилає запит системі Дія. AI;

перевірка — УБКІ аналізує базу даних та перевіряє доступність безоплатного документа;

отримання — застосунок генерує PDF-файл для збереження на пристрої;

нагадування — рівно за рік система надішле push-сповіщення про можливість повторного безоплатного запиту;

альтернатива — у разі технічних збоїв помічник запропонує перейти безпосередньо на сайт бюро.

Безоплатний звіт доступний раз на рік. Коли людина вже вичерпала ліміт, асистент підкаже дату наступної безоплатної перевірки.