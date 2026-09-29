Кредити до 1 млрд грн і страхування воєнних ризиків: уряд оновив програми підтримки бізнесу

Українському бізнесу розширили можливості державної підтримки на тлі воєнних ризиків. Йдеться про компенсацію збитків, страхових премій та пільгове кредитування для відбудови критичної й виробничої інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської збройної агресії.

Відповідні рішення Кабінет Міністрів України ухвалив, внісши зміни до постанов № 1541 та № 594.

Із посиланням на Міністерство економіки та довкілля України розповідаємо, які зміни передбачають оновлені механізми підтримки та на яких умовах підприємства можуть скористатися ними.

Що змінюється у страхуванні воєнних ризиків

За словами заступника міністра економіки та довкілля України Єгора Перелигіна, вартість страхового покриття воєнних ризиків на ринку зараз становить 5−15% від страхової суми. Для багатьох підприємств це є значним фінансовим навантаженням. Водночас у прифронтових регіонах та для окремих секторів економіки таке страхове покриття взагалі неможливо придбати.

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Оновлений механізм часткової компенсації страхових премій передбачає:

розширення географії захисту — до територій підвищеного ризику включили Київ та Київську область;

уточнення умов компенсації для майна, яке розташоване на цих територіях або здійснює через них транзит;

розширення захисту паливного сектору — покриття поширюється не лише на будівлі та обладнання АЗС, а й на резервуари для зберігання пального, саме пальне та транспорт для його перевезення;

розширення переліку майна з урахуванням різних моделей його володіння та страхового інтересу підприємств.

Кредити до 1 млрд грн на відбудову та стійкість

Оновлена постанова № 594 дозволяє підприємствам залучати фінансування не лише для відновлення пошкоджених об’єктів, а й для підвищення їхньої стійкості. Зокрема, йдеться про будівництво підземних резервуарів та заглиблення технологічного обладнання.

Підтримка передбачена для будівництва та відбудови об’єктів розподіленої генерації, паливної та складської логістики, підприємств переробної промисловості (КВЕД секції С), а також для поповнення оборотного капіталу підприємств оптової та роздрібної торгівлі для відновлення втрачених товарних запасів.

Максимальна сума кредиту становить до 1 млрд грн на суб’єкт господарювання з урахуванням пов’язаних осіб.

на суб’єкт господарювання з урахуванням пов’язаних осіб. Мінімальний ліміт — 100 млн грн, або 30 млн грн для проєктів на територіях можливих чи активних бойових дій.

Державна підтримка надається у вигляді компенсації 5,5 процентного пункту річних від базової ставки банку. Водночас базова ставка не може перевищувати 18% річних.

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У Мінекономіки зазначають, що цих змін недостатньо, тому запропонували створити спеціальний бюджетний фонд для відновлення та компенсації збитків унаслідок реалізації воєнних ризиків.

Що показало опитування бізнесу

Експрес-опитування щодо механізму підтримки відновлення бізнесу показало, що 81% респондентів вважають чинний ліміт у 30 млн грн недостатнім. Водночас 63% підтримують рівень покриття до $10 млн, а ще 24% вважають достатнім покриття до $5 млн.

Щодо джерел фінансування державної підтримки, 52% респондентів обрали варіант, де ПДВ є одним із джерел фінансування: 13% — ПДВ як єдине джерело та 39% — ПДВ разом із внесками бізнесу.

Водночас 87% опитаних обрали модель змішаного фінансування фонду, у якій бізнес також робить внесок: 48% підтримали варіант лише з внесками бізнесу, а 39% — комбінований варіант.