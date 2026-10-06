НБУ підняв облікову ставку до 16%. Що буде з депозитами та курсом долара

Національний банк України підвищив облікову ставку з 15,5% до 16% річних. Чому регулятор пішов на цей крок саме зараз, як це пов’язано з інфляцією, енергетикою та воєнними ризиками? І чого чекати вкладникам?

Відповіді на ці питання у новому відео для Finance.ua дав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

Чому НБУ підняв облікову ставку до 16%

Національний банк підвищив облікову ставку з 15,5% до 16% річних. Зміна становить лише 0,5 відсоткового пункта, але рішення має вплив на вартість грошей в економіці.

Як пояснює Мамедов, облікова ставка є одним із головних інструментів НБУ для впливу на інфляцію. Коли ціни зростають швидше, регулятор може підвищувати ставку, щоб зробити заощадження у гривні привабливішими та стримати попит на позикові кошти.

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У серпні річна інфляція становила 8,1%. Водночас восени з’явилися додаткові ризики для зростання цін. Серед них банкір називає посилення російських атак на енергетику, виробництво та логістику.

Через це бізнес витрачає більше на електроенергію, пальне, перевезення та забезпечення безперервної роботи. Частина цих витрат зрештою може відображатися на цінах товарів і послуг.

За словами Мамедова, тому рішення НБУ можна розглядати як превентивний крок — регулятор намагається обмежити ризики подальшого прискорення інфляції.

Чи стануть депозити вигіднішими

Для вкладників підвищення ставки є позитивним сигналом, вважає банкір.

НБУ стимулює банки залучати строкові гривневі депозити, зокрема через механізм депозитних сертифікатів. Тому банки зацікавлені пропонувати клієнтам конкурентні умови.

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Наразі найпоширеніші ставки за гривневими депозитами, залежно від терміну, становлять орієнтовно 13,5−16% річних:

на 3 місяці — переважно 13,5−14,5%;

на 6 місяців — 14,5−15,5%;

на 9−12 місяців — приблизно 14,5−16%.

За окремими акційними та бонусними пропозиціями дохідність може сягати 17−17,5% річних.

Мамедов очікує, що найближчими тижнями банки продовжать конкурувати за гроші населення. Вони можуть переглядати ставки за окремими програмами, давати додатковий відсоток за оформлення депозиту через мобільний застосунок або запускати спеціальні пропозиції для нових клієнтів.

Втім, підвищення облікової ставки на 0,5 відсоткового пункта не означає, що депозити автоматично подорожчають на таку саму величину. Конкретні умови кожен банк визначатиме самостійно — залежно від потреби в коштах, строку депозиту та ситуації на ринку.