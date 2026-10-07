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Українці збільшили вкладення у гривневі депозити та ОВДП — НБУ

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У вересні обсяг строкових депозитів зріс
У вересні обсяг строкових депозитів зріс
Дохідність гривневих інструментів для населення поступово реагує на підвищення облікової ставки Національного банку. Водночас у вересні попит на строкові депозити та гривневі ОВДП залишався високим.
Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.
Гривневі інструменти користуються попитом
Гривневі інструменти користуються попитом
У вересні вартість залучення строкових депозитів фізичних осіб дещо зросла, хоча процентні ставки переглянули не всі банки. Дохідність гривневих ОВДП майже не змінилася.
Гривневі інструменти й надалі користувалися попитом. У вересні обсяг строкових депозитів зріс на 3,2 млрд грн, а портфель гривневих ОВДП на 2,6 млрд грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що станом на 1 вересня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України становила 1 760,2 млрд грн. За серпень цей показник зріс на 9,6 млрд грн. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2026 року:
  • вклади у національній валюті — 1157,9 (+2,9 млрд грн за серпень 2026 року);
  • вклади в іноземній валюті — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за серпень 2026 року).
Також ми з посиланням на голову правління Глобус Банку Сергія Мамедова розповідали, що початок осені стане для банківського сектору періодом підвищеної чутливості до економічних факторів, проте різких змін наразі не очікується.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДепозитиОВДПОблігаціїЗаощадження
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