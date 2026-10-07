У вересні вартість залучення строкових депозитів фізичних осіб дещо зросла, хоча процентні ставки переглянули не всі банки. Дохідність гривневих ОВДП майже не змінилася.
Гривневі інструменти й надалі користувалися попитом. У вересні обсяг строкових депозитів зріс на 3,2 млрд грн, а портфель гривневих ОВДП на 2,6 млрд грн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що станом на 1 вересня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України становила 1 760,2 млрд грн. За серпень цей показник зріс на 9,6 млрд грн. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2026 року:
вклади у національній валюті — 1157,9 (+2,9 млрд грн за серпень 2026 року);
вклади в іноземній валюті — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за серпень 2026 року).
Також ми з посиланням на голову правління Глобус Банку Сергія Мамедова розповідали, що початок осені стане для банківського сектору періодом підвищеної чутливості до економічних факторів, проте різких змін наразі не очікується.