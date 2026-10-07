Дохідність гривневих інструментів для населення поступово реагує на підвищення облікової ставки Національного банку. Водночас у вересні попит на строкові депозити та гривневі ОВДП залишався високим.

Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

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Гривневі інструменти користуються попитом

У вересні вартість залучення строкових депозитів фізичних осіб дещо зросла, хоча процентні ставки переглянули не всі банки. Дохідність гривневих ОВДП майже не змінилася.

Гривневі інструменти й надалі користувалися попитом. У вересні обсяг строкових депозитів зріс на 3,2 млрд грн, а портфель гривневих ОВДП на 2,6 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що станом на 1 вересня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України становила 1 760,2 млрд грн. За серпень цей показник зріс на 9,6 млрд грн. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2026 року:

вклади у національній валюті — 1157,9 (+2,9 млрд грн за серпень 2026 року);

вклади в іноземній валюті — 602,3 млрд грн (+6,7 млрд грн за серпень 2026 року).