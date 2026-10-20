Іпотечні кредити в Німеччині cягнули найвищого рівня з часів фінансової кризи 2009

За даними Interhyp, іпотечні кредити в Німеччині досягли найвищого рівня з 2009 року, а десятирічні процентні ставки наблизилися до 4,5%.

Про це пише Еuronews

Причини

Зростання пов’язане з побоюваннями щодо зростання інфляції через війну з Іраном. Отримання кредиту на купівлю житла в Німеччині зараз дорожче, ніж будь-коли з часів фінансової кризи 2009 року, згідно з мюнхенським іпотечним брокером Interhyp, який пояснює зростання цін побоюваннями, що війна в Ірані підтримуватиме високий рівень інфляції та призведе до зростання процентних ставок.

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Ставки

За даними фірми, звичайна ставка за десятирічним кредитом зараз близька до 4,5%, що вище попереднього піку трохи більше 4,4%, зафіксованого наприкінці 2023 року.

Виконавчий директор Interhyp Йорг Утехт зазначив, що, згідно з їхніми даними, середня десятирічна іпотечна ставка зросла з 3,9% у травні.

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Згідно з останнім опитуванням кредиторів Interhyp, опублікованим 15 жовтня, середня десятирічна іпотечна ставка становить близько 4,4%, але вона продовжує зростати. Однак більшість опитаних банків очікують, що ставки залишаться стабільними протягом наступних двох місяців, тоді як 60% очікують зниження протягом шести-дванадцяти місяців, а 40% прогнозують подальше зростання.

Як дані Interhyp, так і дані щодо іпотечних кредитів домогосподарствам від Бундесбанку, центрального банку Німеччини, показують, що вартість фінансування не була на такому високому рівні з часів фінансової кризи 2009 року.

Дані Європейського центрального банку (ЄЦБ) також підтверджують швидкість, з якою змінювалися витрати на фінансування.

Середня ставка за іпотечними кредитами в Німеччині зросла з 1,48% на початку 2022 року до 4,15% наприкінці 2023 року, впала до 3,57% на початку 2025 року та знову піднялася до 3,91% у другому кварталі цього року, що передувало останньому підвищенню.

Раніше ми писали , що українські банки почнуть автоматично передавати Німеччині інформацію про рахунки людей, які є податковими резидентами цієї країни. Обмін даними відбуватиметься в межах міжнародного стандарту CRS.

CRS (Common Reporting Standard) — міжнародний стандарт автоматичного обміну фінансовою інформацією між податковими органами різних країн. Україна також приєдналася до цієї системи.

На практиці це означає, що український банк без участі клієнта передаватиме відповідним органам інформацію про рахунки людей, які визначені як податкові резиденти Німеччини.

Яку інформацію отримає німецька податкова

Перелік даних, які можуть передаватися в межах CRS, включає:

персональні дані — ім’я, прізвище, адресу проживання, дату народження, а також податкові номери, зокрема український ІПН і німецький Steuer-ID;

інформацію про рахунок — назву банку та номер рахунку у форматі IBAN;

фінансові дані — залишок коштів на рахунку на кінець року, а також доходи, отримані за рахунком, зокрема відсотки за депозитами, дивіденди та інші виплати.