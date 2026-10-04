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Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги на 1,3 млрд євро

Казна та Політика
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Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц
Німеччина виділила новий комплексний пакет підтримки України обсягом 1,3 млрд євро.
Про це повідомив Володимир Зеленський під час спільного з канцлером Фрідріхом Мерцом спілкування з журналістами у Києві, пише «Укрінформ».

На що спрямують кошти

«Є новий комплексний пакет підтримки для України, більше ніж 1 млрд 300 млн євро. Це зброя, яка допоможе зараз, підтримка для нашої енергетики, це і дуже важливий перед зимою енергетичний пакет», — розповів Зеленський.
Він відзначив, що пакет включає також кошти на виробництво нових перехоплювачів проти реактивних «Шахедів».
Президент акцентував, що загалом сьогодні між Україною та Німеччиною укладені 15 угод та документів про взаємодію у сфері безпеки.
А саме мова про виробництво, відповідні закупівлі, замовлення України для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні. Загальна «вага» цих домовленостей, за словами Зеленського, — понад 8,5 млрд євро.
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Глава держави також нагадав, що цього року уряд Німеччини виділив на підтримку України 11,5 млрд євро.
Окремо Президент подякував Фрідріху Мерцу за візит під час загострення російських атак.
«росія цими днями старалася відверто залякати європейських, американських і інших наших партнерів прямими погрозами, постійними тривогами, обстрілами, щоб партнери не були тут, в столиці, щоб не були в Україні. Але я дуже вдячний ще раз, що і візит відбувається, і посольство Німеччини продовжує свою роботу в Україні, і повний спектр нашої співпраці з Німеччиною, нашого стратегічного партнерства зберігається», — зазначив Зеленський.
За матеріалами:
Укрінформ
Німеччина
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