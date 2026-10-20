0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оренда будинків подорожчала: у яких областях зросли ціни

Нерухомість
46
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Оренда будинків перед зимою
Оренда будинків перед зимою
Напередодні зими українці дедалі частіше розглядають будинки для переїзду. Найдорожча оренда будинків серед регіонів України — у Київській області, водночас найбільше зростання попиту зафіксовано у західних областях.
Про це свідчать дані OLX Нерухомість.
«Найвищі ціни на оренду зосереджені в областях з великими економічними центрами України, а також на заході. Тим не менш, попри подорожчання, саме в межах заходу України попит суттєво зріс, на що безпосередньо впливає безпекова ситуація», — зазначають автори дослідження.

Де оренда будинків в Україні найдорожча

Київська область посідає перше місце за вартістю оренди будинків. Медіанна ціна становить 134 тис. грн, що на 62% більше, ніж минулого року. Такий рівень цін значною мірою формує медіанна вартість у Києві та його передмісті.
Наприклад, ще влітку 2026 у Козині медіанна вартість оренди будинку сягала понад 400 тис. грн, у Вишеньках близько 175 тис. грн, а в Гатному та Гнідині — понад 100 тис. грн.
Місце для вашої реклами
Суттєво «підживлюють» ціну і автономні характеристики: наявність резервних джерел живлення, теплопостачання.
Друге місце за вартістю має Закарпатська область із медіанною ціною оренди 36 тис. грн, що на 74% більше порівняно з вереснем 2025 року.
Також високі позиції щодо медіанної вартості оренди та її зростання в порівнянні з попереднім роком займають наступні області:
  • Дніпропетровська: 34 тис. грн; +36%;
  • Чернівецька: 30,4 тис. грн; +15%;
  • Львівська: 29 тис. грн; +17%;
  • Івано-Франківська: 26 тис. грн; +44%;
  • Харківська: 22 тис. грн; +83%.
Найдорожча оренда будинків переважно зосереджена в регіонах із великими обласними центрами, однак високі ціни спостерігаються і на заході України.

У яких областях попит на оренду будинків зростає найшвидше

Попри високі медіанні ціни, у вересні 2026 року спостерігається зростання попиту в західних областях. Найбільше зростання порівняно з минулим роком зафіксовано в Чернівецькій області: +163%.
Наступні за показниками зростання попиту: Закарпатська та Івано-Франківська області. У Закарпатській кількість охочих орендувати будинок зросла на 110% за рік, а в Івано-Франківській — на 105%.
Натомість у Дніпропетровській області кількість відгуків зменшилася на 17%, хоча медіанна ціна зросла на 36%. Відносну стабільність демонструє Одеська область, де і попит, і ціна зросли на 1%. Медіанна вартість оренди будинку тут становить 31 тис. грн.
Також серед областей, де помітно зріс попит на оренду будинків порівняно з минулим роком: Львівська (+70%), Київська (+34%) та Харківська (+30%) області.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що багато українців зараз замислюються про переїзд із міста в село. Причина не лише у бажанні жити ближче до природи. Попереду чергова зима в умовах війни, а разом із нею — питання опалення, електроенергії та води. У деяких регіонах будинок із землею можна купити за 100−300 тис. гривень. Водночас можна взагалі не купувати нерухомість: у селах здають в оренду і хати, і квартири.
Також ми писали, що у вересні 2026 року на ринку приватних будинків в Україні змінилися обсяги пропозиції, попит і ціни. Найбільше зростання кількості оголошень про продаж зафіксували в Києві, тоді як інтерес покупців у різних регіонах країни змінювався по-різному.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьОренда житла
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems