Оренда будинків подорожчала: у яких областях зросли ціни

Напередодні зими українці дедалі частіше розглядають будинки для переїзду. Найдорожча оренда будинків серед регіонів України — у Київській області, водночас найбільше зростання попиту зафіксовано у західних областях.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість

«Найвищі ціни на оренду зосереджені в областях з великими економічними центрами України, а також на заході. Тим не менш, попри подорожчання, саме в межах заходу України попит суттєво зріс, на що безпосередньо впливає безпекова ситуація», — зазначають автори дослідження.

Де оренда будинків в Україні найдорожча

Київська область посідає перше місце за вартістю оренди будинків. Медіанна ціна становить 134 тис. грн, що на 62% більше, ніж минулого року. Такий рівень цін значною мірою формує медіанна вартість у Києві та його передмісті.

Наприклад, ще влітку 2026 у Козині медіанна вартість оренди будинку сягала понад 400 тис. грн, у Вишеньках близько 175 тис. грн, а в Гатному та Гнідині — понад 100 тис. грн.

Суттєво «підживлюють» ціну і автономні характеристики: наявність резервних джерел живлення, теплопостачання.

Друге місце за вартістю має Закарпатська область із медіанною ціною оренди 36 тис. грн, що на 74% більше порівняно з вереснем 2025 року.

Також високі позиції щодо медіанної вартості оренди та її зростання в порівнянні з попереднім роком займають наступні області:

Дніпропетровська: 34 тис. грн; +36%;

Чернівецька: 30,4 тис. грн; +15%;

Львівська: 29 тис. грн; +17%;

Івано-Франківська: 26 тис. грн; +44%;

Харківська: 22 тис. грн; +83%.

Найдорожча оренда будинків переважно зосереджена в регіонах із великими обласними центрами, однак високі ціни спостерігаються і на заході України.

У яких областях попит на оренду будинків зростає найшвидше

Попри високі медіанні ціни, у вересні 2026 року спостерігається зростання попиту в західних областях. Найбільше зростання порівняно з минулим роком зафіксовано в Чернівецькій області: +163%.

Наступні за показниками зростання попиту: Закарпатська та Івано-Франківська області. У Закарпатській кількість охочих орендувати будинок зросла на 110% за рік, а в Івано-Франківській — на 105%.

Натомість у Дніпропетровській області кількість відгуків зменшилася на 17%, хоча медіанна ціна зросла на 36%. Відносну стабільність демонструє Одеська область, де і попит, і ціна зросли на 1%. Медіанна вартість оренди будинку тут становить 31 тис. грн.

Також серед областей, де помітно зріс попит на оренду будинків порівняно з минулим роком: Львівська (+70%), Київська (+34%) та Харківська (+30%) області.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що багато українців зараз замислюються про переїзд із міста в село. Причина не лише у бажанні жити ближче до природи. Попереду чергова зима в умовах війни, а разом із нею — питання опалення, електроенергії та води. У деяких регіонах будинок із землею можна купити за 100−300 тис. гривень. Водночас можна взагалі не купувати нерухомість: у селах здають в оренду і хати, і квартири.