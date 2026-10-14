Скільки коштує переїхати в село 2026 року: рахуємо всі витрати

Багато українців зараз замислюються про переїзд із міста в село. Причина не лише у бажанні жити ближче до природи. Попереду чергова зима в умовах війни, а разом із нею — питання опалення, електроенергії та води. Після минулих зим українці вже знають, що через російські удари міська інфраструктура може працювати з перебоями.

У приватному будинку частину цих проблем можна вирішити самостійно. Якщо є піч або твердопаливний котел, запас дров, криниця чи свердловина, людина менше залежить від централізованих систем.

Ще одна причина дивитися у бік села — ціни. У деяких регіонах будинок із землею можна купити за 100−300 тис. гривень. Водночас можна взагалі не купувати нерухомість: у селах здають в оренду і хати, і квартири.

Finance.ua переглянув актуальні оголошення. Розібралися, скільки може коштувати такий переїзд, де шукати дешевше та на що обов’язково варто звернути увагу.

Скільки коштують будинки в селах

Єдиної ціни на «хату в селі» немає. В одному населеному пункті будинок можна знайти за 70−100 тис. гривень, а в іншому — за кілька мільйонів.

За актуальними оголошеннями на OLX у вересні 2026 року є, наприклад, будинок у Ятранівці на Черкащині площею 33 кв. м за 85 тис. гривень, а в селі Нагірна на Черкащині — будинок площею 50 кв. м за 90 тис. гривень.

Скріншоти оголошень з сайту olx.ua

Скріншоти оголошень з сайту olx.ua

Є й дорожчі варіанти. Наприклад, будинок у селі Яхни на Київщині площею 100,5 кв. м виставили за 900 тис. гривень, а будинок у Мошнах Черкаської області площею 70 кв. м — приблизно за 1,12 млн гривень.

Скріншоти оголошень з сайту olx.ua

Скріншоти оголошень з сайту olx.ua

Де найдешевше

Якщо мета — максимально зекономити на купівлі, варто дивитися на невеликі села далеко від великих міст. У таких населених пунктах попит на нерухомість нижчий, а будинки часто продають разом із великими ділянками. Саме тут трапляються пропозиції за 70−200 тис. гривень.

Наприклад, на Хмельниччині у вересні ціни на будинки в селах стартують від 67 тис. гривень. Однак будинки з більш комфортними для проживання умовами коштують від 200 тис. гривень.

Скріншоти оголошень з сайту olx.ua

Скріншоти оголошень з сайту olx.ua

На Волині також є недорогі варіанти. Наприклад, у селі Привітне половину будинку площею 50 кв. м продають за 150 тис. гривень. У селі Луківка Ковельського району будинок із 50 сотками землі, криницею та господарськими спорудами пропонують за 5 тис. євро — близько 215 тис. гривень. Ще один варіант у селі Риковичі разом із земельною ділянкою площею 50 соток коштує 179 тис. гривень.

Скріншоти оголошень з сайту olx.ua

Скріншоти оголошень з сайту olx.ua

Скріншоти оголошень з сайту olx.ua

Але низька ціна майже завжди має пояснення. У дешевому будинку може не бути санвузла, центральної води, нормального опалення або сучасної електропроводки. Іноді потрібен ремонт даху, утеплення стін чи повна заміна вікон.

Біля великих міст — дорожче

Чим ближче село до великого міста, то вищою зазвичай буде ціна. Люди готові платити більше за можливість жити у приватному будинку, але водночас швидко добиратися на роботу, користуватися міською інфраструктурою, возити дітей до школи чи їздити за покупками.

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Особливо це помітно в селах Київської області, розташованих близько до столиці. Тут ціни можуть бути зовсім не «сільськими»: наприклад, у селі Лебедівка продається будинок площею 182 кв. м приблизно за 6 млн гривень, а у Великій Мотовилівці будинок площею 110 кв. м — приблизно за 3,8 млн гривень.

Скріншоти оголошень з сайту olx.ua

Скріншоти оголошень з сайту olx.ua

Тому якщо людина працює дистанційно і не мусить щодня їздити до міста, немає великого сенсу переплачувати саме за близькість до обласного центру.

Купувати будинок зовсім не обов’язково

Переїзд у село не обов’язково починається з купівлі нерухомості.

Для людини, яка ніколи не жила в селі, набагато безпечніше спочатку орендувати житло хоча б на кілька місяців. Це дозволить зрозуміти, чи підходить такий спосіб життя, не витрачаючи одразу сотні тисяч гривень.

Причому орендувати можна не лише приватний будинок. У селах є і квартири — у невеликих багатоквартирних будинках, колишніх гуртожитках, а в населених пунктах біля великих міст — навіть у нових житлових комплексах.

На OLX у вересні 2026 року є сотні пропозицій довгострокової оренди будинків у селах. Серед них — будинок у Дяківцях за 2 тис. гривень на місяць, будинок у Новоселівці Дніпропетровської області з пічним опаленням за 3,5 тис. гривень, а також будинок у Білозір’ї за 8 тис. гривень.

Скріншоти оголошень з сайту olx.ua

Скріншоти оголошень з сайту olx.ua

Скріншоти оголошень з сайту olx.ua

Є і дорожчі варіанти. Наприклад, будинок у Липниках біля Львова здають приблизно за 18 тис. гривень, а будинок у Білогородці Київської області — за 42 тис. гривень.

Скільки коштує оренда будинку

Варіант Орієнтовна ціна на місяць Простий будинок у віддаленому селі 2–5 тис. гривень Будинок у нормальному стані 5–10 тис. гривень Будинок із хорошими умовами 10–15 тис. гривень Будинок біля великого міста 15–30+ тис. гривень Великий сучасний будинок у передмісті 30–50+ тис. гривень

Можна орендувати і квартиру

Якщо не хочеться займатися приватним будинком, є ще один варіант — квартира в селі.

Це може бути особливо зручно для тих, хто хоче жити за містом, але не готовий чистити сніг у дворі, ремонтувати дах, косити траву чи самостійно займатися опаленням.

Водночас квартир у селах набагато менше, ніж будинків. Тому шукати їх доведеться довше.

За оголошеннями на OLX оренда квартир у селах та невеликих населених пунктах може коштувати від кількох тисяч гривень на місяць. У селах, які фактично є передмістями великих міст, ціна може становити 8−15 тис. гривень і вище.

Для тих, хто розглядає переїзд саме через майбутню зиму, квартира теж може бути варіантом. Та тут потрібно особливо уважно перевірити, як будинок опалюється і що відбувається з водою та електрикою під час відключень.

Чому оренда може бути кращою за купівлю

Уявімо дві ситуації.

У першому випадку людина купує будинок за 200 тис. гривень. Потім виявляється, що потрібно провести воду, облаштувати санвузол, замінити проводку і відремонтувати піч. Ще 150−200 тис. гривень можуть піти на ремонт.

У другому випадку людина винаймає будинок за 6−8 тис. гривень на місяць.

За пів року оренда коштуватиме приблизно 36−48 тис. гривень. Навіть якщо після цього людина вирішить повернутися до міста, фінансові втрати будуть набагато меншими, ніж після невдалої купівлі.

Тому для першого знайомства з сільським життям оренда має очевидний плюс: її можна припинити.

Скільки коштує оформлення купівлі

Ціна в оголошенні — не остаточний бюджет покупки.

Під час угоди можуть виникнути витрати на нотаріуса, оцінку майна, реєстрацію та інші послуги.

Окремо існує збір до Пенсійного фонду — 1% вартості нерухомості. Водночас від нього можуть звільнятися люди, які купують житло вперше та можуть підтвердити це документально.

Тому перед угодою краще попросити нотаріуса порахувати всі витрати саме для конкретного будинку.

Не забудьте про переїзд

Переїзд із міста в село — теж окремий пункт витрат.

Якщо речей небагато, може вистачити легкового автомобіля. Якщо потрібно перевозити меблі, техніку та все майно з квартири, знадобиться вантажівка і вантажники.

Умовно варто закласти 5−10 тис. гривень на перевезення речей і більше — якщо відстань велика або речей багато.

Крім того, у приватному будинку можуть знадобитися речі, про які в квартирі людина навіть не думала:

газонокосарка;

сокира та інші інструменти;

подовжувачі;

обігрівач;

бойлер;

генератор або зарядна станція;

ємності для води;

запас дров;

садовий інвентар.

П’ять варіантів бюджету

Тепер порахуємо приблизно, скільки грошей потрібно на сам переїзд.

Варіант 1: оренда дешевого будинку

Припустимо, будинок коштує 5 тис. гривень на місяць.

Витрата Орієнтовно Перший місяць оренди 5 тис. гривень Застава 5 тис. гривень Переїзд 5–10 тис. гривень Побутові покупки 5–10 тис. гривень Дрібний ремонт До 10 тис. гривень Стартовий бюджет 20–40 тис. гривень

Якщо власник не бере заставу або будинок уже повністю облаштований, витрати можуть бути ще нижчими.

Варіант 2: оренда будинку в хорошому стані

Якщо оренда коштує 8−10 тис. гривень, варто мати приблизно 40−70 тис. гривень на старт.

Це дозволить оплатити перший місяць, заставу, переїзд і придбати необхідні речі.

Разом із цим не потрібно вкладати сотні тисяч у нерухомість.

Варіант 3: купівля будинку

Припустимо, будинок коштує 300 тис. гривень.

Витрата Орієнтовно Будинок 300 тис. гривень Збір до Пенсійного фонду до 3 тис. гривень Нотаріус та оформлення залежить від угоди Переїзд 5–15 тис. гривень Ремонт 30–100 тис. гривень Побутова техніка та необхідні речі 20–50 тис. гривень Орієнтовний бюджет 358–468 тис. гривень

Варіант 4: оренда квартири

Квартира може бути дешевшою та вимагати менше витрат на облаштування, ніж приватний будинок.

Припустимо, оренда коштує 6−8 тис. гривень на місяць. Тоді на старті варто врахувати перший місяць, можливу заставу, переїзд і базові побутові витрати.

Витрата Орієнтовно Перший місяць оренди 6–8 тис. гривень Застава 6–8 тис. гривень Переїзд 5–10 тис. гривень Побутові покупки 3–10 тис. гривень Стартовий бюджет 20–36 тис. гривень

Якщо квартира вже мебльована, має необхідну техніку, а власник не бере заставу, початкові витрати можуть бути нижчими.

Варіант 5: купівля квартири

Купівля квартири в селі або невеликому селищі може бути альтернативою приватному будинку. Тут не потрібно витрачатися на утримання великого двору, даху чи господарських споруд, а ремонт зазвичай обходиться дешевше, ніж у приватному будинку такої самої площі.

Припустимо, невелика квартира коштує 500 тис. гривень.

Витрата Орієнтовно Квартира 500 тис. гривень Збір до Пенсійного фонду до 5 тис. гривень Нотаріус та оформлення залежить від угоди Переїзд 5–15 тис. гривень Ремонт 30–80 тис. гривень Побутова техніка та необхідні речі 20–50 тис. гривень Орієнтовний бюджет 560–650 тис. гривень

Чи справді жити в селі дешевше

Не завжди. Житло може коштувати значно дешевше. Але якщо робота залишається у місті, доведеться витрачатися на бензин або громадський транспорт.

Якщо немає поруч великого магазину, частіше доведеться їздити за покупками. Якщо будинок опалюється дровами, їх потрібно купувати, привозити та зберігати.

З іншого боку, у власному будинку можна вирощувати овочі, мати сад, зберігати продукти у погребі та купувати частину продуктів у місцевих жителів.

Тому правильніше говорити не про те, що село завжди дешевше, а про те, що там можна суттєво зменшити витрати на саме житло.

Висновки

Село може дати те, чого важко отримати у великому місті: власне подвір’я, криницю, піч, можливість зробити запас дров і продуктів, меншу залежність від централізованого опалення.

Але разом із цим з’являються нові обов’язки. Треба стежити за будинком, заготовляти пальне, доглядати за ділянкою, вирішувати питання води, дороги та транспорту.

Тому перед тим, як витрачати кількасот тисяч гривень на будинок, краще перевірити все на практиці.