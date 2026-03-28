Швейцарія пропонує 27 тисяч євро за переїзд у село: які умови
Швейцарія пропонує до 27 665 євро за переїзд, але є важливий нюанс. Йдеться про мальовниче село Альбінен у швейцарських Альпах, яке страждає від відтоку населення.
Про це пише Mediafax.
Умови
З населенням близько 260 осіб місцева влада вирішила залучити нових мешканців фінансовим стимулом — близько 25 000 швейцарських франків на особу. Село виглядає як листівка: гори, зелені пагорби та затишні будинки.
Щоб отримати гроші, потрібно купити, побудувати або капітально відремонтувати житло вартістю не менше 200 000 франків. Причому це має бути основне місце проживання, а не дача. Також потрібно прожити в селі мінімум 10 років.
Є й інші обмеження: заявнику має бути менше 45 років, а також необхідно мати швейцарське громадянство або постійний дозвіл на проживання (дозвіл категорії C).
Такі правила введені, щоб залучити в регіон молодих людей і сім’ї та зупинити вимирання населеного пункту. У підсумку пропозиція виглядає не такою простою, як здається на перший погляд.
