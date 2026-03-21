Будинок за 1 євро в Європі: скільки насправді доведеться витратити та чи є альтернатива в Україні

В Італії започаткували програму «Будинок за 1 євро» для відродження вмираючих сіл та містечок. Ідею підхопили й інші країни, такі як Іспанія, Франція, Англія та навіть Японія. Однак за символічною ціною ховаються значні витрати, адже новий власник повинен відреставрувати будинок у чітко визначений термін.
Експерти ЛУН проаналізували, скільки насправді доведеться витратити коштів і що можна купити в Україні за ці гроші.

Реальна вартість будинку за 1 євро

Загалом витрати нового власника будинку за 1 євро можна поділити на кілька груп.
  • Юридичні витрати: 3,5−6 тис. євро. Сюди входить оплата послуг нотаріуса за оформлення угоди купівлі-продажу, податки при переході права власності, а також технічні витрати за супровід та переклад документів.
  • Гарантійні депозити: 3−5 тис. євро. Це застава того, що новий власник зробить ремонт у визначені терміни. У деяких договорах також передбачені штрафи (3−5 тис. євро) у разі затримки з відновленням будівлі або недотримання визначених термінів.
  • Проєктування та дозволи: 1,5−10+ тис. євро. Для реставрації будинку спершу необхідно розробити проєкт у місцевих архітекторів та отримати муніципальні дозволи на будівництво.
  • Ремонт: 15−60 тис. євро, в залежності від площі житла та обсягу робіт. Базове оновлення зазвичай коштує 300−600 євро за кв. м, тоді як повна реконструкція — 1,2−1,8 тис. євро за кв. м. У результаті навіть невеликий будинок площею 40 кв. м може потребувати 12−50 тис. євро, а для житла на 80 кв. м бюджет зростає до 25−100 тис. євро.
  • Підключення комунікацій: 2−6 тис. євро. Занедбані будинки часто не підключені до сучасних комунальних послуг, тому варто закладати витрати на проведення електроенергії, підключення води та каналізації.
У підсумку навіть невеликий будинок може обійтися у 25−100 тис. євро.

Що можна купити за ці гроші в Україні

За суму, яку доведеться витратити на «будинок за 1 євро», в Україні можна придбати готове або майже готове житло.
У Києві та передмісті за 25−50 тис. євро доступні дачі, будинки під ремонт або новобудови без оздоблення. Причому в більшості випадків площа такого будинку буде відчутно просторішою за 40 квадратів.
Якщо бюджет збільшити до 50−100 тис. євро, вибір розширюється до тисяч варіантів, включаючи сучасні будинки з комунікаціями.
У Львові та околицях за 25−50 тис. євро продається близько 80 будинків, а в діапазоні 50−100 тис. євро — понад 300. Вибір варіюється від занедбаних покинутих будинків до сучасних просторих котеджів та таунхаусів з оздобленням та без.
В Івано-Франківську пропозицій менше: кілька десятків будинків у бюджеті 25−50 тис. євро і понад 70 — у діапазоні 50−100 тис. євро. Серед них є як сучасні з повним меблюванням, так і доглянуті «старенькі» чи «коробки» під добудову та оздоблення.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
