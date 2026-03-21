Будинок за 1 євро в Європі: скільки насправді доведеться витратити та чи є альтернатива в Україні
В Італії започаткували програму «Будинок за 1 євро» для відродження вмираючих сіл та містечок. Ідею підхопили й інші країни, такі як Іспанія, Франція, Англія та навіть Японія. Однак за символічною ціною ховаються значні витрати, адже новий власник повинен відреставрувати будинок у чітко визначений термін.
Експерти ЛУН проаналізували, скільки насправді доведеться витратити коштів і що можна купити в Україні за ці гроші.
Реальна вартість будинку за 1 євро
Загалом витрати нового власника будинку за 1 євро можна поділити на кілька груп.
- Юридичні витрати: 3,5−6 тис. євро. Сюди входить оплата послуг нотаріуса за оформлення угоди купівлі-продажу, податки при переході права власності, а також технічні витрати за супровід та переклад документів.
- Гарантійні депозити: 3−5 тис. євро. Це застава того, що новий власник зробить ремонт у визначені терміни. У деяких договорах також передбачені штрафи (3−5 тис. євро) у разі затримки з відновленням будівлі або недотримання визначених термінів.
- Проєктування та дозволи: 1,5−10+ тис. євро. Для реставрації будинку спершу необхідно розробити проєкт у місцевих архітекторів та отримати муніципальні дозволи на будівництво.
- Ремонт: 15−60 тис. євро, в залежності від площі житла та обсягу робіт. Базове оновлення зазвичай коштує 300−600 євро за кв. м, тоді як повна реконструкція — 1,2−1,8 тис. євро за кв. м. У результаті навіть невеликий будинок площею 40 кв. м може потребувати 12−50 тис. євро, а для житла на 80 кв. м бюджет зростає до 25−100 тис. євро.
- Підключення комунікацій: 2−6 тис. євро. Занедбані будинки часто не підключені до сучасних комунальних послуг, тому варто закладати витрати на проведення електроенергії, підключення води та каналізації.
У підсумку навіть невеликий будинок може обійтися у 25−100 тис. євро.
Що можна купити за ці гроші в Україні
За суму, яку доведеться витратити на «будинок за 1 євро», в Україні можна придбати готове або майже готове житло.
У Києві та передмісті за 25−50 тис. євро доступні дачі, будинки під ремонт або новобудови без оздоблення. Причому в більшості випадків площа такого будинку буде відчутно просторішою за 40 квадратів.
Якщо бюджет збільшити до 50−100 тис. євро, вибір розширюється до тисяч варіантів, включаючи сучасні будинки з комунікаціями.
У Львові та околицях за 25−50 тис. євро продається близько 80 будинків, а в діапазоні 50−100 тис. євро — понад 300. Вибір варіюється від занедбаних покинутих будинків до сучасних просторих котеджів та таунхаусів з оздобленням та без.
В Івано-Франківську пропозицій менше: кілька десятків будинків у бюджеті 25−50 тис. євро і понад 70 — у діапазоні 50−100 тис. євро. Серед них є як сучасні з повним меблюванням, так і доглянуті «старенькі» чи «коробки» під добудову та оздоблення.
Також за темою
Це треба знати про забудовника KAN Development перед купівлею житла
Розпочинається фінансування ваучерів на житло для ВПО
Які зараз ціни на житло у прифронтових областях
Лише 4 категорії українців зможуть приватизувати житло — нові правила
Ціни на квартири в Києві (з ремонтом та без) в березні 2026 року (інфографіка)