У Грузії продовжили медичну та фінансову допомогу українським біженцям на три місяці

У Грузії продовжили виплати допомоги для біженців з України
Грузія продовжила до 1 липня 2026 року надання медичних послуг і фінансової допомоги громадянам України, які безперервно перебувають на території країни.
Про це повідомляє Грузія Online.

Які медичні послуги можуть безкоштовно отримати українці

Як уточнюється, постійним проживанням у Грузії також вважатимуться випадки, коли особа перетнула кордон і повернулася протягом періоду, що не перевищує трьох днів.
У рамках державних програм охорони здоров’я надаються медичні послуги з лікування, зокрема, туберкульозу, ВІЛ-інфекції, СНІДу (включаючи надання специфічних лікарських засобів), цукрового діабету тощо.

Скільки коштів отримують біженці у Грузії

Допомога виплачується у розмірі 300 ларі (близько 97 євро) родинам громадян України, які проживають у Грузії, а також 45 ларі (14,5 євро) на людину.
При цьому наступного місяця щомісячну допомогу в розмірі 45 ларі не виплачуватимуть особам, які отримали право на її одержання відповідно до закону «Про міжнародний захист» та/або покинули територію Грузії.
Виплата у 300 ларі буде припинена з наступного місяця, якщо всі члени родини покинуть територію Грузії.

За матеріалами:
Укрінформ
