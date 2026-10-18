Скільки коштує орендувати квартиру у великих містах Польщі

Вартість оренди житла у Польщі залежить від міста, кількості кімнат та розташування. Найдорожче орендувати помешкання у Варшаві, Гданську та Кракові, тоді як у Лодзі ціни помітно нижчі.

Про це свідчать дані Numbeo, пише «Телеканал 24».

Середня вартість оренди квартири у Польщі

Середня місячна плата за однокімнатну квартиру в Польщі становить 2 765 злотих у центрі міста та 2 222 злотих за його межами.

Оренда трикімнатного житла обходиться в середньому у 4 497 злотих у центральних районах і 3 511 злотих — за межами центру.

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На вартість оренди впливає кількість кімнат, розташування квартири, а також тип житлового комплексу: квартири в новобудовах можуть коштувати дорожче за середній рівень.

У великих містах Польщі попит на оренду житла вищий завдяки ширшим можливостям для роботи й навчання. Водночас у менших містах знайти квартиру зазвичай можна дешевше.

Скільки коштує оренда квартири у великих містах Польщі

Найвищі ціни на оренду однокімнатного житла в центрі зафіксовані у Варшаві. Далі за вартістю йдуть Гданськ і Краків. У Лодзі оренда такого помешкання коштує значно дешевше.

Середня місячна вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста становить:

у Варшаві — 4 600 злотих (близько 53 тисяч гривень);

у Гданську — 3 900 злотих (близько 45 тисяч гривень);

у Кракові — 3 600 злотих (близько 41 тисячі гривень);

у Вроцлаві — 3 300 злотих (близько 38 тисяч гривень);

у Познані — 3 100 злотих (близько 36 тисяч гривень);

у Катовіце — 2 700 злотих (близько 31 тисячі гривень);

у Лодзі — 2 300 злотих (близько 26 тисяч гривень).

Проте навіть у найдорожчій Варшаві можна заощадити, якщо шукати житло подалі від центру. Там середня оренда однокімнатної квартири становить близько 3 700 злотих на місяць.

Раніше Finance.ua писав, що купівля власної квартири залишається значною фінансовою метою навіть для жителів заможних європейських країн. Водночас доступність житла суттєво відрізняється залежно від країни