Держстат: вартість будівництва за рік зросла на 25%

В Україні суттєво прискорилося подорожчання будівельних робіт. За даними Державної служби статистики України (Держстату).

У серпні 2026 року ціни у будівництві зросли на 25,4% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

При цьому найбільше подорожчало зведення нежитлових будівель та інженерних споруд.

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Така ситуація створює додаткові ризики для забудовників, інвесторів і реалізації державних проєктів відновлення. Збільшення собівартості будівництва може позначитися на цінах квартир у новобудовах, вартості ремонтів та відновлення пошкодженого внаслідок російських атак житла.

Чому будівельні роботи дорожчають швидше за загальну інфляцію, як змінюються ціни на нерухомість та чи доведеться українцям більше платити за квадратні метри.

Як змінилися ціни на будівництво

За даними Держстату, оприлюдненими 12 жовтня, у серпні 2026 року індекс цін у будівництві становив 101,7% відносно липня. Це означає, що лише за місяць вартість будівельних робіт збільшилася на 1,7%. У річному вимірі зростання виявилося ще суттєвішим. Порівняно із серпнем 2025 року будівництво подорожчало на 25,4%. Для порівняння, у липні річний приріст становив 23,7%, а в червні — 23,1%.

Як бачимо, ціни у галузі зростають з прискореною швидкістю. Причому йдеться про загальну тенденцію, яка охоплює житлове, нежитлове та інженерне будівництво.

Які сегменти будівництва подорожчали найбільше

Подорожчання зафіксували в усіх основних напрямах будівництва. Найбільше за рік зросла вартість робіт зі зведення нежитлових будівель — на 26,4%. В інженерному будівництві ціни підвищилися на 26,1%, а в житловому — на 21,5%. За місяць ціни на будівництво нежитлових об’єктів збільшилися на 2%, інженерних споруд — на 1,6%, житлових будівель — на 1,3%.

Серед окремих видів об’єктів найбільше за серпень подорожчало будівництво транспортної інфраструктури — на 2,1%. Вартість робіт зі спорудження трубопроводів, ліній електронних комунікаційних мереж та електропередачі збільшилася на 1,8%.

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За підсумками січня — серпня 2026 року ціни на будівельно-монтажні роботи були загалом на 18% вищими, ніж за відповідний період минулого року. У житловому сегменті приріст становив 15,5%, нежитловому — 18,7%, інженерному — 18,4%.

Для порівняння, за весь 2025 рік ціни на будівельні роботи зросли на 5,8%, у 2024 році — на 7,9%, що на думку переважної більшості аналітиків в галузі свідчить про посилення цінового тиску на галузь, яка одночасно забезпечує нове будівництво, ремонти та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Ми писали, що багато українців зараз замислюються про переїзд із міста в село. Причина не лише у бажанні жити ближче до природи. Попереду чергова зима в умовах війни, а разом із нею — питання опалення, електроенергії та води. Після минулих зим українці вже знають, що через російські удари міська інфраструктура може працювати з перебоями.