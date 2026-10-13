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Ринок вторинного житла у вересні: ціни за регіонами

Нерухомість
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У більшості регіонів України ціни на вторинне житло продовжили зростати.
У більшості регіонів України ціни на вторинне житло продовжили зростати.
У вересні 2026 року пропозиція квартир на вторинному ринку нерухомості зросла по всій Україні, а ціни в більшості регіонів продовжили підвищуватися. Водночас попит на таке житло переважно знижувався.
Такі дані наводить новий аналітичний звіт маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria.

Пропозиція

У вересні кількість пропозицій на ринку продажу вторинного житла продовжила збільшуватись по всій країні.
Найпомітніше зростання пропозиції відбулось у Києві (+56%), а також у Херсонській (+31%), Київській (+27%), Сумській (+25%) та Чернігівській (+15%) областях.

Як змінилися ціни на вторинному ринку

У більшості регіонів України ціни на вторинне житло продовжили зростати.
Найбільший стрибок фіксувався у Волинській (+10%), Херсонській (+10%), Тернопільській (+8%), Хмельницькій (+6%) та Кіровоградській (+6%) областях. Знизились ціни у Чернівецькій (-6%) та Рівненській (-5%) областях.
Як змінилися ціни на вторинному ринку
Як змінилися ціни на вторинному ринку, Інфографіка: Dim.ria
Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у вересні зафіксована на Херсонщині та Запоріжжі — $17 тис.

Як змінилися ціни на квартири в Києві

Київ традиційно залишається найдорожчим містом: середня вартість однокімнатної квартири становила $90 тис.
У столиці ціни на житло також здебільшого зростали впродовж вересня — найбільш динамічно дорожчали 2- та 3-кімнатні квартири у Солом’янському районі.
Київ традиційно залишається найдорожчим містом
Київ традиційно залишається найдорожчим містом, Інфографіка: Dim.ria
Найдорожче житло у Печерському районі, де 1-кімнатна квартира в середньому коштує $170 тис., а найдоступніше — у Деснянському, де середня вартість такої квартири становить майже $49 тис.

Попит

Впродовж вересня попит на вторинне житло зменшувався.
Найбільш динамічне падіння — у Рівненській (-30%), Кіровоградській (-21%), Полтавській (-19%) та Київській (-16%) областях.
Попит на вторинне житло переважно знизився
Попит на вторинне житло переважно знизився, Інфографіка: Dim.ria
Зростання інтересу до вторинної нерухомості фіксувалось у Тернопільській (+10%), Закарпатській (+9%), Херсонській (+7%), Львівській (+6%) та Дніпропетровській (+4%) областях.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що навіть для жителів доволі заможних європейських регіонів квартира 2026 року залишається суттєвою фінансовою метою. Водночас різниця між країнами значна: в одних випадках житло коштує кілька річних доходів, в інших — десятки. В Україні ситуацію ускладнюють нижчі зарплати та вищі ринкові ставки за іпотекою, хоча завдяки державній програмі єОселя окремі категорії позичальників можуть отримувати кредити під значно нижчий відсоток.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьКвартираЦіни на квартири
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