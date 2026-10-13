Ринок вторинного житла у вересні: ціни за регіонами

У більшості регіонів України ціни на вторинне житло продовжили зростати.

У вересні 2026 року пропозиція квартир на вторинному ринку нерухомості зросла по всій Україні, а ціни в більшості регіонів продовжили підвищуватися. Водночас попит на таке житло переважно знижувався.

Такі дані наводить новий аналітичний звіт маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria

Пропозиція

У вересні кількість пропозицій на ринку продажу вторинного житла продовжила збільшуватись по всій країні.

Найпомітніше зростання пропозиції відбулось у Києві (+56%), а також у Херсонській (+31%), Київській (+27%), Сумській (+25%) та Чернігівській (+15%) областях.

Як змінилися ціни на вторинному ринку

У більшості регіонів України ціни на вторинне житло продовжили зростати.

Найбільший стрибок фіксувався у Волинській (+10%), Херсонській (+10%), Тернопільській (+8%), Хмельницькій (+6%) та Кіровоградській (+6%) областях. Знизились ціни у Чернівецькій (-6%) та Рівненській (-5%) областях.

Як змінилися ціни на вторинному ринку, Інфографіка: Dim.ria

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у вересні зафіксована на Херсонщині та Запоріжжі — $17 тис.

Як змінилися ціни на квартири в Києві

Київ традиційно залишається найдорожчим містом: середня вартість однокімнатної квартири становила $90 тис.

У столиці ціни на житло також здебільшого зростали впродовж вересня — найбільш динамічно дорожчали 2- та 3-кімнатні квартири у Солом’янському районі.

Київ традиційно залишається найдорожчим містом, Інфографіка: Dim.ria

Найдорожче житло у Печерському районі, де 1-кімнатна квартира в середньому коштує $170 тис., а найдоступніше — у Деснянському, де середня вартість такої квартири становить майже $49 тис.

Попит

Впродовж вересня попит на вторинне житло зменшувався.

Найбільш динамічне падіння — у Рівненській (-30%), Кіровоградській (-21%), Полтавській (-19%) та Київській (-16%) областях.

Попит на вторинне житло переважно знизився, Інфографіка: Dim.ria

Зростання інтересу до вторинної нерухомості фіксувалось у Тернопільській (+10%), Закарпатській (+9%), Херсонській (+7%), Львівській (+6%) та Дніпропетровській (+4%) областях.