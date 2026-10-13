Ринок вторинного житла у вересні: ціни за регіонами

У вересні 2026 року пропозиція квартир на вторинному ринку нерухомості зросла по всій Україні, а ціни в більшості регіонів продовжили підвищуватися. Водночас попит на таке житло переважно знижувався.
Такі дані наводить новий аналітичний звіт маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria.
Пропозиція
У
вересні кількість пропозицій на ринку
продажу вторинного житла продовжила
збільшуватись по всій країні.
Найпомітніше
зростання пропозиції відбулось у Києві
(+56%), а також у Херсонській (+31%), Київській
(+27%), Сумській (+25%) та Чернігівській
(+15%) областях.
Як змінилися ціни на вторинному ринку
У
більшості регіонів України ціни на
вторинне житло продовжили зростати.
Найбільший стрибок фіксувався у
Волинській (+10%), Херсонській (+10%),
Тернопільській (+8%), Хмельницькій (+6%) та
Кіровоградській (+6%) областях. Знизились
ціни у Чернівецькій (-6%) та Рівненській
(-5%) областях.
Найнижча
середня ціна за однокімнатну квартиру
у вересні зафіксована на Херсонщині та
Запоріжжі — $17 тис.
Як змінилися ціни на квартири в Києві
Київ традиційно
залишається найдорожчим містом: середня
вартість однокімнатної квартири
становила $90 тис.
У
столиці ціни на житло також здебільшого
зростали впродовж вересня — найбільш
динамічно дорожчали 2- та 3-кімнатні
квартири у Солом’янському районі.
Найдорожче житло у Печерському районі,
де 1-кімнатна квартира в середньому
коштує $170 тис., а найдоступніше — у
Деснянському, де середня вартість такої
квартири становить майже $49 тис.
Попит
Впродовж
вересня попит на вторинне житло
зменшувався.
Найбільш динамічне падіння
— у Рівненській (-30%), Кіровоградській
(-21%), Полтавській (-19%) та Київській (-16%)
областях.
Зростання інтересу до вторинної
нерухомості фіксувалось у Тернопільській
(+10%), Закарпатській (+9%), Херсонській
(+7%), Львівській (+6%) та Дніпропетровській
(+4%) областях.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що навіть для жителів доволі заможних європейських регіонів квартира 2026 року залишається суттєвою фінансовою метою. Водночас різниця між країнами значна: в одних випадках житло коштує кілька річних доходів, в інших — десятки. В Україні ситуацію ускладнюють нижчі зарплати та вищі ринкові ставки за іпотекою, хоча завдяки державній програмі єОселя окремі категорії позичальників можуть отримувати кредити під значно нижчий відсоток.