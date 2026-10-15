Говорити про гарантоване пожвавлення ринку нерухомості навесні поки зарано. Багато залежатиме від безпекової ситуації, умов проживання та загального економічного стану країни.

Про це заявив президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта в інтерв’ю «Українським Новинам»

Як відкладений попит впливає на ринок нерухомості

За словами експерта, на ринку існує поняття відкладеного попиту. Наприклад, цього року взимку в Києві вже була схожа ситуація: виникали проблеми з електропостачанням, не всюди на верхніх поверхах новобудов було належне водопостачання.

«Ринок тоді був дуже млявим. Згодом ситуація покращилася, попит відновився, і ті, хто дочекався сприятливішого моменту, змогли продати свою нерухомість. Імовірно, щось подібне може відбутися й цього разу. Ми вже не так гостро реагуємо на деякі обставини, до яких за роки війни люди частково адаптувалися», — сказав Піта.

Експерт вважає, що багато залежатиме від того, якою буде зима — якщо погода сприятиме, а ситуація з електроенергією та водопостачанням буде кращою, ринок може відновитися швидше. Якщо ж проблеми збережуться, це стримуватиме попит.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що у вересні ринок нерухомості Києва демонстрував різну динаміку в сегментах оренди та купівлі. Щодо довгострокової оренди активність пошукачів знизилася, тоді як на купівлю здебільшого зросла. Така різниця може свідчити, що короткострокові зміни на ринку суттєво можуть впливати на рішення щодо оренди, тоді як покупці, які мають сформовану потребу у житлі, продовжують розглядати пропозиції.

Безпековий фактор нині став одним із ключових під час пошуку житла для оренди: 66% респондентів обрали цей варіант відповіді. Натомість він може суттєво впливати і на рішення щодо переїзду — про це зазначили 45% респондентів, маючи на увазі погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості обстрілів. Відповідно, ці фактори також впливають на динаміку попиту у столиці.