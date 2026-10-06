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Чи дешевшають квартири на лівому березі Києва через обстріли

Нерухомість
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Квартири на лівому березі Києва
Квартири на лівому березі Києва
Обстріли транспортної інфраструктури Києва поки не спричинили різкого падіння цін на житло на лівому березі столиці. Оренда в окремих районах справді дешевшає, але подібна тенденція спостерігається і на правому березі.
Про це в коментарі Dilo розповіла керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

Як змінилася вартість оренди квартир

За даними ЛУН, із 24 вересня до 5 жовтня медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Дніпровському районі зменшилася з 14 тис. грн до 13 тис. грн на місяць. Це на 7,1% менше.
У Деснянському районі оренда подешевшала з 9,5 тис. грн до 9 тис. грн, тобто на 5,3%. Водночас у Дарницькому районі медіанна вартість однокімнатної квартири залишилася на рівні 15 тис. грн.
Зниження цін зафіксували і на правому березі. Зокрема, в Оболонському районі медіанна вартість оренди однокімнатної квартири скоротилася з 16 тис. грн до 15 тис. грн — на 6,3%.
Загалом по Києву за цей період оренда однокімнатних квартир подешевшала з 18 тис. грн до 17 тис. грн. Таким чином, зниження становило 5,6%.
«Обвалу цін на лівому березі Києва ми не бачимо. Оренда в окремих районах справді дешевшає, але схожа динаміка є і на правому березі», — зазначила Людмила Кірюхіна.
За словами експертки, поки зарано пов’язувати зміну вартості оренди саме з обстрілами мостів. На ціни можуть впливати й інші фактори, а для оцінки змін попиту та вартості житла потрібен довший період спостережень.

Що відбувається з цінами на продаж квартир

На вторинному ринку Києва різкого здешевлення квартир також не спостерігається. Цей сегмент реагує на зміни повільніше, ніж ринок оренди.
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Кірюхіна зазначила, що ціни на вторинне житло почали знижуватися ще навесні. Однак за останній місяць падіння становило менш як 1%.
Якщо порівнювати з минулим роком, вартість квартир на вторинному ринку Києва майже не змінилася. Наразі вона приблизно на 0,5% вища, ніж рік тому.
Раніше ми повідомляли, що оренда однокімнатних квартир у Києві за останні три роки суттєво подорожчала. Найбільше зростання зафіксовано на Виноградарі — із 10 тис. грн у 2023 році до 24 тис. грн у 2026-му.
Також ми писали, на тлі російських атак у Києві змінили правила руху транспорту мостами через Дніпро під час повітряної тривоги.
За матеріалами:
Finance.ua
КиївЖитлова нерухомістьКвартира
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