Чи дешевшають квартири на лівому березі Києва через обстріли

Обстріли транспортної інфраструктури Києва поки не спричинили різкого падіння цін на житло на лівому березі столиці. Оренда в окремих районах справді дешевшає, але подібна тенденція спостерігається і на правому березі.
Про це в коментарі Dilo розповіла керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.
Як змінилася вартість оренди квартир
За даними ЛУН, із 24 вересня до 5 жовтня медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Дніпровському районі зменшилася з 14 тис. грн до 13 тис. грн на місяць. Це на 7,1% менше.
У Деснянському районі оренда подешевшала з 9,5 тис. грн до 9 тис. грн, тобто на 5,3%. Водночас у Дарницькому районі медіанна вартість однокімнатної квартири залишилася на рівні 15 тис. грн.
Зниження цін зафіксували і на правому березі. Зокрема, в Оболонському районі медіанна вартість оренди однокімнатної квартири скоротилася з 16 тис. грн до 15 тис. грн — на 6,3%.
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Загалом по Києву за цей період оренда однокімнатних квартир подешевшала з 18 тис. грн до 17 тис. грн. Таким чином, зниження становило 5,6%.
«Обвалу цін на лівому березі Києва ми не бачимо. Оренда в окремих районах справді дешевшає, але схожа динаміка є і на правому березі», — зазначила Людмила Кірюхіна.
За словами експертки, поки зарано пов’язувати зміну вартості оренди саме з обстрілами мостів. На ціни можуть впливати й інші фактори, а для оцінки змін попиту та вартості житла потрібен довший період спостережень.
Що відбувається з цінами на продаж квартир
На вторинному ринку Києва різкого здешевлення квартир також не спостерігається. Цей сегмент реагує на зміни повільніше, ніж ринок оренди.
Кірюхіна зазначила, що ціни на вторинне житло почали знижуватися ще навесні. Однак за останній місяць падіння становило менш як 1%.
Якщо порівнювати з минулим роком, вартість квартир на вторинному ринку Києва майже не змінилася. Наразі вона приблизно на 0,5% вища, ніж рік тому.
Раніше ми повідомляли, що оренда однокімнатних квартир у Києві за останні три роки суттєво подорожчала. Найбільше зростання зафіксовано на Виноградарі — із 10 тис. грн у 2023 році до 24 тис. грн у 2026-му. Також ми писали, на тлі російських атак у Києві змінили правила руху транспорту мостами через Дніпро під час повітряної тривоги.