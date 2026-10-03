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У Києві змінили правила руху мостами під час повітряної тривоги

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Оновлені правила руху мостами у Києві
Оновлені правила руху мостами у Києві
На тлі російських атак у Києві змінили правила руху транспорту мостами через Дніпро під час повітряної тривоги.
Про це повідомили у КМДА.

Які правила руху мостами діють

Під час повітряної тривоги рух Подільським мостовим переходом у напрямку з лівого на правий берег тимчасово перекриватимуть — до 15 хв після початку повітряної тривоги.
На Південному мосту, навпаки, транспорт тимчасово не пропускатимуть із правого на лівий берег. Обмеження також діятиме до 15 хвилин після початку повітряної тривоги.
Виїхати на Південний міст у напрямку лівого берега можна зі Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу «Видубичі».
Водночас рух іншими київськими мостами через Дніпро під час повітряної тривоги перекривати не планують.
За матеріалами:
Finance.ua
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