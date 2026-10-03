Інвестиції в нерухомість під оренду: скільки насправді можна заробити

Купівля нерухомості залишається популярним способом інвестування. Водночас придбання квартири для подальшої здачі в оренду потребує детального розрахунку. На кінцевий прибуток впливають не лише вартість житла та розмір орендної плати, а й податки, можливі періоди простою, витрати на ремонт і утримання квартири та її розташування.

Про це пише «Телеканал 24».

Скільки насправді можна заробити на оренді

Орендна плата не дорівнює чистому прибутку власника. Наприклад, квартира за 2 млн грн, яку здають за 15 тис. грн на місяць, приноситиме 180 тис. грн валового доходу на рік.

Однак із цієї суми потрібно відняти податки та інші витрати. Для фізичної особи податок на доходи становить 18%, а військовий збір — 5%.

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Крім того, квартира може певний час залишатися без орендарів. У середньому на зміну мешканців може припадати один-два місяці простою протягом року.

Власнику також доведеться витрачатися на ремонт, заміну меблів і техніки та комунальні послуги в періоди, коли житло не здається.

Також варто врахувати витрати на послуги рієлтора, нотаріальне оформлення, страхування та ремонт. Лише після цього можна оцінювати фактичну дохідність інвестиції.

Яку квартиру придбати для заробітку:

Готове житло на вторинному ринку. Основна перевага — можливість почати отримувати орендний дохід практично одразу після придбання. До того ж покупець може оцінити стан будинку, район, інфраструктуру та реальний попит на оренду.

Основна перевага — можливість почати отримувати орендний дохід практично одразу після придбання. До того ж покупець може оцінити стан будинку, район, інфраструктуру та реальний попит на оренду. Квартира в новобудові на ранньому етапі будівництва. Таке житло може коштувати дешевше, що знижує поріг входу. Водночас існує ризик затримки будівництва або призупинення робіт.

Таке житло може коштувати дешевше, що знижує поріг входу. Водночас існує ризик затримки будівництва або призупинення робіт. Нерухомість під ремонт. Інвестор купує житло за нижчою ціною, вкладає гроші в його ремонт, а після цього може здавати квартиру в оренду дорожче або продати. Водночас такий варіант потребує ретельного планування, адже перевитрати на ремонт можуть знизити очікуваний прибуток.

Під час вибору нерухомості важливо враховувати безпекову ситуацію. Оцінювати потрібно не лише місто, а й конкретний район — його безпеку, попит на оренду та потенціал для подальшого продажу.

Фахівці радять з’ясувати, чи немає щодо житла арештів, застав, судових спорів або претензій інших осіб.