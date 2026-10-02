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Реєстрація житла через «Дію»: через які нюанси можуть відмовити

Нерухомість
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Реєстрація житла
Реєстрація житла
Подати документи на реєстрацію права власності на нерухомість можна онлайн, однак електронна процедура має низку обмежень. Важливо заздалегідь перевірити, чи підходить ваше майно та документи для такої реєстрації.
Про це повідомляє Управління державної реєстрації КМУ МЮУ.
Через «Дію» можна оформити державну реєстрацію права власності лише на нерухомість, крім земельних ділянок, якщо це право було оформлене за законодавством до 1 січня 2013 року.
Якщо йдеться про земельну ділянку або майно, щодо якого до 2013 року не було первинної паперової реєстрації, реєстратор може відмовити в електронному поданні.
Також послуга доступна лише власнику особисто — подати заяву через представника за довіреністю технічно неможливо. Вона поширюється на нерухомість по всій території України, крім АР Крим, Донецької та Луганської областей.

Скільки часу займає реєстрація

Зазвичай заяву розглядають до 5 робочих днів.
Однак якщо інформації про нерухомість немає в інших реєстрах, державному реєстратору доведеться направити запит до БТІ, яке свого часу видало паперові документи. У такому випадку строк розгляду збільшується до 35 робочих днів.
Окремою проблемою може стати стан архівів БТІ. Якщо їх було знищено, розкрадено через бойові дії або окупацію чи доступ до них ускладнений, реєстратор може відмовити в проведенні реєстраційної дії.

Що важливо перевірити перед поданням заяви

Після того як заявник підписав заяву КЕП і відправив її через «Дію», відкликати її, змінити дані або самостійно додати документи вже не можна.
Тому особливу увагу потрібно приділити електронним копіям документів. Закон дозволяє додавати скани або фотокопії паперових оригіналів із КЕП заявника. При цьому саме заявник відповідає за їхню достовірність і відповідність оригіналам.
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Документи мають бути чіткими. Якщо скан розмитий, частина тексту або реквізитів обрізана чи пошкодження не дозволяють однозначно визначити інформацію про власника або нерухомість, реєстратор не матиме підстав провести реєстрацію.
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Створено за допомогою ШІ
Також важливо розрізняти роботу самого сервісу та процедуру державної реєстрації прав на нерухомість.
За технічну роботу системи та її адміністрування відповідають Мінцифри та підпорядковані йому підприємства. Водночас підрозділи Міністерства юстиції та його територіальних органів не роз’яснюють особливості роботи онлайн-інтерфейсу і не оцінюють дії реєстраторів у межах електронних заяв.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДіяНерухомість
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