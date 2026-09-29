Місто в місті як бізнес-модель: де економія може перетворитися на прибуток

Ще п’ять років тому автономність будинку від зовнішніх мереж була нішевою примхою для заміських котеджів. Сьогодні це критерій, який визначає ціну квадратного метра і швидкість продажу. Масовані атаки на енергетичну інфраструктуру змінили саму логіку попиту: покупець дивиться не лише на локацію та ціну, а й на те, чи протримається будинок без світла, води й опалення тижні поспіль.

Девелопери відповіли на цей запит не точковими рішеннями на кшталт генератора у дворі, а системним продуктом — автономними житловими комплексами і мікромістами, де вся інфраструктура спроєктована як єдиний контур. І саме в цій точці економія на комунальних ризиках перетворюється на нову бізнес-модель для забудовників, керуючих компаній та інвесторів.

Українські приклади

Нам вдалося поспілкуватися з представниками забудовника Sensar Development, що створює новий формат міського життя в Ужгороді, та його масштабний проєкт — Central Park . Цей проєкт є найбільшим житловим кварталом Закарпаття формату «місто в місті».

Central Park

Central Park це 13 га облаштованої території з власною набережною та розвиненою інфраструктурою, куди входять: басейн, школа та клініка. Загалом цей квартал налічує 2810 квартир, при цьому 60% території — паркова зона. Окрім того, на території будуть представлені ще й інфраструктура відомих брендів — McDonald’s, ТЦ з Сільпо, Sport Life.

У девелопера наголошують, що для них «місто в місті» — насамперед про створення повноцінного середовища для життя, а не просто житлової забудови.

«Ми виходимо з того, що сучасна людина має отримувати поруч із будинком максимум необхідного для повсякденного життя: можливість працювати, займатися спортом, відпочивати, розв’язувати побутові питання, користуватися сервісами та проводити час із родиною. Тому різниця полягає не просто в наявності комерції на першому поверсі. Йдеться про комплексну розширену інфраструктуру, яка формує окрему екосистему всередині проєкту», — зазначає Марк Марченко, СЕО та засновник Sensar.

Наприклад, людина може зранку попрацювати в коворкінгу, після роботи піти в спортзал чи басейн, а необхідні покупки або побутові питання вирішити в межах комплексу. Дійсно, у такому разі формується зовсім інша якість життя: менше часу в дорозі, менше зайвих поїздок і більше часу на себе та родину.

Інший приклад — проєкт Vlasne Misto за 7 км від Києва. Це не житловий комплекс, а концепція нового міста на 450 гектарах із додатковими 150 гектарами під окремий енергетичний парк, побудована навколо десяти економічних кластерів — від енергетики й агросектору до медицини й освіти.

Логіка команди проєкту свідома: спершу інфраструктура і робочі місця, потім масштабування житла, щоб уникнути долі моноекономічних міст. За заявленою моделлю, оборот економіки міста на повну потужність має сягнути близько 2,8 млрд євро на рік, а загальний обсяг інвестицій у всі кластери на горизонті 15 років оцінюється у 2,5 млрд доларів.

Наразі в проєкт вкладено близько 100 млн доларів, переважно в землю, інженерію і проєктну документацію, а перша черга власного енергокластера потужністю 75 МВт сонячної генерації з накопиченням запланована на 2026−2027 роки.

Для інвесторів відкрито кілька інструментів участі: боргові з орієнтиром 10−12% річних на п’ять років, партнерські — від 16% річних через частку у фонді співвласників, і накопичувальна програма, де внесок 20 тис. доларів має вирости до 50 тис. за п’ять років із можливістю обміну на квадратні метри.

Також під концепцією «місто в місті» існують і проєкти девелопера blago в Івано-Франківську та Чернівцях. Там автономне енергозабезпечення через дахові котельні й генератори, підземна транспортна інфраструктура із зарядними станціями для електромобілів, приватні освітні заклади й великі рекреаційні зони в межах комплексу.

Це приклад більш локального масштабу — не нове місто, а автономний квартал у складі того, який існує. Модель відтворювана для середніх забудовників, без необхідності купувати сотні гектарів землі.

Технологічна основа автономії

В основі таких проєктів лежить не одна технологія, а комбінація кількох контурів, які закривають базові потреби мешканців незалежно від міських мереж.

Енергетика — це ядро моделі. Йдеться про сонячні електростанції з системами накопичення (BESS), дахові котельні та генератори як резервний контур, а також про мікромережі (microgrid), які дозволяють комплексу балансувати виробництво й споживання електроенергії всередині власного периметра.

У просунутих проєктах ця мікромережа може працювати за принципом «розумної» — з IoT-платформами, які в реальному часі перерозподіляють надлишки енергії між будинками або навіть продають їх назовні, коли зовнішня мережа відновлюється і потребує підтримки.

Наприклад, у Sensar Development впроваджують сучасні інженерні рішення, зокрема конденсаційні газові котли, які дозволяють більш ефективно використовувати газ та оптимізувати витрати на опалення та гарячу воду, якщо порівнювати з іншими системами. Також у їхніх проєктах передбачені: резервне живлення, системи безпеки, відеонагляд, закриті території та укриття.

У девелопера зазначають, що це особливо важливо сьогодні, коли питання безперебійності та безпеки стали невід’ємною частиною якісного житла.

Другий контур — вода і відходи: власні очисні споруди та системи водопідготовки, сортування й перероблювання сміття, іноді — вертикальні теплиці для продовольчої автономії. Третій — інженерія і транспорт: підземна інфраструктура, зарядні станції для електромобілів, укриття, інтегровані в загальний план забудови, а не добудовані постфактум.

Ключова відмінність від «розумного будинку» в тому, що автономія тут проєктується на рівні кварталу чи міста, а не окремої квартири. Це дозволяє розподілити капітальні витрати на генерацію, очищення води чи резервне живлення на сотні, чи тисячі одиниць житла — і зробити те, що для одного домогосподарства економічно неефективне, рентабельним у масштабі.

Де в цій моделі гроші

Для забудовника автономність — це насамперед інструмент диференціації та ефективного продажу: квартири й будинки з гарантованим резервним живленням і водопостачанням продаються швидше і за вищою ціною, ніж середньоринкові аналоги. Це вже фіксований тренд ринку нерухомості після масштабних відключень. Та далі модель ускладнюється.

Замість класичної логіки «продав метри — вийшов з проєкту» забудовники все частіше залишають за собою частку в операційній інфраструктурі: комерційні об’єкти чи енергопарк, а формують спільну власність, співвласниками якої стають мешканці та партнери. Це перетворює одноразовий продаж у джерело довгострокового операційного доходу.

Ці слова підтверджують й у Sensar Development, де зазначають те, що зараз орендар більш вибагливий, тому все частіше обирає не просто квартиру, а певний спосіб життя.

Окрім того, як підкреслили в компанії, для нього важливі не тільки площа, планування чи ремонт. Має значення те, що знаходиться за дверима квартири. А саме, йдеться про середовище. Фактично люди порівнюють уже не квадратні метри, а якість життя.

«Чим більше потреб людини можна закрити в межах одного комплексу, таких як сильна інфраструктура, тим вищою стає його цінність для орендаря. Об’єкт із розвиненою інфраструктурою має більше аргументів для потенційного орендаря та може більш конкурентним на ринку», — кажуть у Sensar.

Для керуючої компанії автономна інфраструктура — це новий центр прибутку, а не просто стаття витрат на обслуговування. Якщо комплекс має власну генерацію, КК може продавати електроенергію мешканцям за моделлю, аналогічною роздрібному постачальнику, або балансувати надлишки з зовнішньою мережею, коли та потребує підтримки в пікові години.

Для інвестора логіка змінюється найсильніше. Замість купівлі квадратного метра і сподівання на зростання ціни, такі проєкти пропонують кілька форматів участі з різним профілем ризику й дохідності: боргові інструменти з фіксованою дохідністю та коротким горизонтом, партнерську участь у прибутку операційних кластерів із вищою потенційною дохідністю, або накопичувальні програми, де внесок конвертується в майбутнє житло на пільгових умовах.

Диверсифікація доходу між кількома кластерами — енергетика, комерція, сервіси — знижує залежність від одного джерела виручки, що для інвестора принципово відрізняється від класичної ставки на один девелоперський проєкт.

Ризики, які варто рахувати окремо

Модель приваблива, але не безризикова. Капітальні витрати на власну генерацію й очисні споруди суттєві, а окупність навіть невеликих сонячних інсталяцій для приватного споживання в Україні зазвичай становить 6−8 років. Цей горизонт закладається в собівартість проєкту та зрештою в ціну для кінцевого покупця.

Продаж електроенергії на ринок вимагає ліцензування і роботи за правилами, які регулятор може змінювати. При цьому масштабні проєкти на кшталт Vlasne Misto несуть класичний ризик виконання: чим довший горизонт — десять-п'ятнадцять років — тим вища залежність від макроекономічної стабільності, доступу до фінансування і темпів самого будівництва. Держава зі свого боку підтримує тренд програмами енергоефективності й компенсаціями на резервне живлення, що знижує частину капітальних витрат для менших проєктів, але не усуває ризик для великих інфраструктурних інвестицій.

Висновок

«Місто в місті» перестає бути маркетинговим слоганом і набуває все більш щиршого поняття. Це означає, що людині не треба виїжджати за межі свого ЖК, оскільки все є поруч — магазини, садок, школа, клініка, ТЦ, спортзала. Окрім того, «місто в місті» стає операційною моделлю, де енергонезалежність — не додаткова опція, а джерело виторгу для щонайменше трьох сторін: забудовника, який продає швидше і дорожче; керуючої компанії, яка отримує новий центр прибутку на генерації та сервісах; та інвестора, який замість ставки на один об’єкт нерухомості купує частку в диверсифікованій економічній системі.