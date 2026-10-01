Комісія не обстежує пошкоджене житло: куди звертатися та що писати

Подали заяву на компенсацію за пошкоджене житло, але комісія досі не приїхала? Або хочете почати ремонт власним коштом і перед цим офіційно зафіксувати стан квартири чи будинку? У такій ситуації важливо не чекати без визначеного строку, а з’ясувати, чому обстеження не проводять і що можна зробити далі.

Фахівці Юридичного порадника для ВПО радять насамперед встановити, чи справді комісія не може потрапити до житла через обстріли, мінування, окупацію або інші обставини, які не дозволяють провести обстеження.

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Для знищеного житла на територіях можливих та активних бойових дій передбачене дистанційне обстеження за фото, відео та іншими матеріалами. Така процедура застосовується відповідно до постанови Кабміну № 815. На тимчасово окуповані території вона не поширюється.

Якщо ж безпекова ситуація дозволяє провести обстеження, але його досі немає, власник може письмово звернутися до відповідального органу та дізнатися причину затримки й подальший порядок дій.

Хто має організувати обстеження

За Порядком, затвердженим постановою Кабміну від 19 квітня 2022 року № 473, обстеження має організувати виконавчий орган місцевої ради або військова адміністрація населеного пункту.

Саме цей орган:

утворює комісію з обстеження;

визначає черговість проведення робіт;

визначає строки обстеження.

Якщо інформації про обстеження немає в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, компенсаційна комісія має вжити заходів. Вона може звернутися до уповноваженого органу або провести обстеження самостійно, якщо має такі повноваження.

Чи можна попросити обстежити житло ще до подання заяви на компенсацію

Так. Порядок № 473 передбачає проведення таких робіт, зокрема, на підставі заяв і повідомлень громадян. Тобто звернутися для фіксації пошкоджень можна навіть тоді, коли заяву на компенсацію ще не подавали, наприклад якщо ви плануєте ремонтувати житло власним коштом.

Якщо інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене майно ще не подавали, це також потрібно зробити.

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Після його отримання уповноважений орган протягом 10 календарних днів має повідомити про спосіб і строки обстеження. Повідомлення надходить на електронну пошту або номер телефону, які були вказані під час подання.

Що робити, якщо заяву на компенсацію вже подали

Якщо заява вже є, але обстеження не проводять, варто перевірити її статус у «Дії» та письмово звернутися до комісії.

У зверненні можна попросити повідомити:

які дії вже зробили для організації обстеження;

чому обстеження досі не проведене;

коли і в який спосіб його планують провести.

Якщо розгляд заяви зупинили, варто попросити копію відповідного рішення із зазначенням причин.

Загальний строк розгляду заяви на компенсацію становить 30 календарних днів. Закон передбачає випадки, коли розгляд можуть зупинити, а для знищеного житла — також продовжити строк. Тому якщо вам просто усно кажуть «почекати комісію», але конкретних строків не називають, краще письмово попросити пояснити причину та подальші строки.

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Посилаючись на Порядок № 473, можна попросити:

організувати обстеження та повідомити його спосіб і строки; зафіксувати пошкодження, оформити результати обстеження та внести відповідні дані до Реєстру; надати копію акта обстеження; якщо є перешкоди для обстеження — письмово пояснити їх і повідомити, що робиться для вирішення питання.

Якщо плануєте ремонт, у заяві варто зазначити, що вам потрібно зафіксувати стан житла до початку робіт.

За можливості до заяви можна додати документи на житло, фотографії та попередні відповіді.

Подати заяву можна особисто, поштою або електронною поштою. Для електронного звернення КЕП не є обов’язковим — можна надіслати скан підписаної заяви на офіційну електронну адресу.

Важливо зберегти підтвердження того, що звернення отримали: вхідний номер, поштове повідомлення або електронне підтвердження реєстрації.

Скільки мають розглядати звернення

За статтею 20 Закону «Про звернення громадян» діють такі строки:

до одного місяця — загальний строк розгляду;

до 15 днів — якщо додаткове вивчення питання не потрібне;

до 45 днів — якщо вирішити питання протягом місяця неможливо. У такому разі заявника мають повідомити про продовження строку.

Водночас звичайне звернення не замінює спеціальну процедуру отримання компенсації та її оскарження.

Чому важливо зафіксувати пошкодження до ремонту

Якщо замінити вікна, відремонтувати дах або відновити стіни, частина первинних пошкоджень може стати непомітною. Тому перед ремонтом варто подбати про їхню фіксацію, зазначають юристи.

Для компенсації за ремонт власним коштом, коли відповідна процедура запрацює, комісія має встановити первинні пошкодження та перевірити виконані роботи.

Відсутність передбачених Порядком матеріалів, які підтверджують факт і обсяг пошкоджень, а також інформаційного повідомлення є підставою для відмови.

Щоб зменшити ризик відмови, у тексті радять:

подати інформаційне повідомлення з фотографіями;

отримати акт комісійного обстеження;

за потреби мати звіт із технічного обстеження;

зберегти фото та відео житла до ремонту.

Акт допоможе підтвердити, які саме пошкодження були усунені. Однак сам по собі він не гарантує отримання компенсації — необхідно відповідати й іншим умовам програми.

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Що відбувається після обстеження

Після проведення обстеження комісія складає акт. У ньому зазначають пошкодження та висновки, додають фотофіксацію, а відповідні дані вносять до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

За Порядком № 473, якщо це можливо, уповноважений орган має надіслати власнику копію акта протягом трьох календарних днів з моменту його складення. Копію можуть надати, зокрема, через «Дію».

Якщо копію не надали, можна письмово попросити її та уточнити, чи внесли інформацію до Реєстру.

Що робити, якщо обстеження так і не провели

Якщо на звернення не відповіли або проблему не вдалося вирішити, можна подати скаргу до органу, який утворив комісію — виконавчого органу місцевої ради або військової адміністрації населеного пункту.

У скарзі варто:

зазначити дати попередніх звернень;

коротко описати ситуацію;

попросити забезпечити проведення обстеження;

додати копії заяв;

додати підтвердження їх отримання;

додати отримані відповіді.

Створено за допомогою ШІ

Для скарг як виду звернення діють ті самі строки, що передбачені Законом «Про звернення громадян».

При цьому скаргу не можна передавати на розгляд тому органу або посадовій особі, чиї дії чи рішення оскаржуються.

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Водночас у процедурі компенсації є окремі строки. Наприклад, пункт 25 Порядку № 381 передбачає 5 робочих днів для подання скарги після завершення граничного строку відповідної дії. За зверненням заявника цей строк можуть продовжити ще на 5 робочих днів.

Саме очікування відповіді на звичайне звернення цей строк не продовжує.

Якщо інші способи не допомогли, можна звернутися до адміністративного суду. У суді можна просити визнати бездіяльність протиправною та зобов’язати відповідальний орган виконати свої обов’язки — залежно від ситуації, розглянути звернення, вжити заходів для обстеження й оформлення його результатів або розглянути заяву на компенсацію.