Коли житловий ваучер можуть не надати: нові обмеження

Житловий ваучер для ВПО можна використати як перший внесок за іпотекою, однак отримати таку допомогу зможуть не всі. Нові правила передбачають додаткові обмеження для заявників, а під час розгляду заяв перевірятимуть інформацію про житло, місце проживання та попереднє отримання державної допомоги.

Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо, кого можуть стосуватися нові обмеження та як перевірятимуть право на отримання житлового ваучера.

Як перевірятимуть заявників

Під час розгляду заяви перевірятимуть відомості з державних реєстрів. Зокрема, йдеться про наявність житла у заявника та членів його сім’ї, припинення права власності, попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території, а також звернення за компенсацією за знищене житло.

Якщо під час перевірки виявлять невідповідності, комісія проводить додаткову перевірку. Відмовити у наданні допомоги можуть у разі підтвердження обставин, які впливають на право людини отримати житловий ваучер.

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Кому можуть відмовити у житловому ваучері

Перелік обмежень доповнили кількома обставинами.

Припинення права власності на житло. Обмеження стосується заявника та членів його сім’ї, які починаючи з 24 лютого 2022 року до дати подання заяви припинили право власності на житлову нерухомість, зокрема внаслідок руйнування житла.

Обмеження стосується заявника та членів його сім’ї, які починаючи з 24 лютого 2022 року до дати подання заяви припинили право власності на житлову нерухомість, зокрема внаслідок руйнування житла. Використання визначених програм державної житлової підтримки. Обмеження стосується заявника та членів його сім’ї, які розпочали використання або вже використали допомогу за іпотечними кредитами, передбачену постановою Кабміну № 998, або програму «єОселя», врегульовану постановою № 856.

Обмеження стосується заявника та членів його сім’ї, які розпочали використання або вже використали допомогу за іпотечними кредитами, передбачену постановою Кабміну № 998, або програму «єОселя», врегульовану постановою № 856. Реєстрація місця проживання на ТОТ після окупації. Підставою для відмови є реєстрація або декларування місця проживання на тимчасово окупованій території після моменту її окупації.

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Чи можна використати ваучер для «єОселі»

Водночас житловий ваучер можна спрямувати на перший внесок за іпотекою. При цьому отримання ваучера після того, як людина вже скористалася програмою «єОселя», — це інша ситуація, на яку поширюється нове обмеження.

Однак практична можливість поєднання ваучера з іпотекою потребує законодавчого врегулювання. Станом на вересень 2026 року відповідний законопроєкт № 15335 ще очікує розгляду Верховною Радою.