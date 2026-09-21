Не купуйте квартиру у Львові, поки не подивитеся це! Чесний рейтинг ЖК Сьогодні 10:28 — Нерухомість Не купуйте квартиру у Львові, поки не подивитеся це! Чесний рейтинг ЖК

Львівський ринок нерухомості продовжує зростати, а ціни на житло в окремих випадках уже перевищують київські. Водночас за красивими рендерами новобудов можуть ховатися проблеми із землею, підключенням комунікацій або резервним живленням.

Свіжий рейтинг забудовників від «Мінфіну» показав, хто зараз будує найбільше на Львівщині та з якими ризиками можуть зіткнутися покупці.

Хто зараз будує найбільше на Львівщині

Львівський ринок нерухомості після ажіотажного попиту не пішов на спад, як прогнозували деякі експерти. За словами керівника агенції нерухомості «КиївДімСервіс» Андрія Романова, через атаки на Київщину частина інвесторів переносить кошти на захід України. Це позначається і на цінах: нерухомість у західних областях дорожчає швидше, ніж у країні загалом, а подекуди вже обходить столичні показники.

У рейтингу опинилися 50 компаній, які разом зводять 68 житлових комплексів та 76 будинків. Загалом йдеться майже про 400 тис. кв. м житла та понад 7 тис. нових квартир.

Середня площа квартир також трохи зросла: з 54,8 кв. м у 2024 році до 55,8 кв. м зараз.

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Лідером за обсягами залишається «РІЕЛ» — 832 квартири та понад 42 тис. кв. м житла. Водночас його частка ринку скоротилася до 10,7%.

«Галжитлобуд» також дещо зменшив обсяги, а «Парус Premium» втратив близько третини — його частка знизилася з 4,7% до 3,3%.

Натомість Lev Development, Auroom, «М 7 Естейт» та «Місто Комфорту» наростили обсяги й частку ринку. Особливо помітний стрибок Lev Development: торік компанія не потрапила до рейтингу, оскільки будувала лише апартаменти, а цього разу одразу опинилася на другому місці.

Ринок при цьому залишається доволі концентрованим: топ-3 забудовники забезпечують чверть зданого житла, топ-5 — понад третину, а топ-10 контролюють 53,5% ринку.

Покупці все частіше обирають передмістя

Змінюються не лише обсяги будівництва, а й запити покупців. У компанії Greenville зазначають, що люди дедалі частіше купують не просто квартиру, а певний спосіб життя.

Безпека, інфраструктура, сервіси поруч і продумана територія стають не менш важливими, ніж площа житла.

Ще один помітний тренд — переїзд із міста у передмістя. Серед популярних напрямків називають Пустомити, Сокільники, Тракт Глинянський та Лисиничі. Там з’являються житлові квартали з власною інфраструктурою, дорогами та сервісами.

Директорка з маркетингу «Місто Комфорту» Тетяна Сметана зазначає, що люди дедалі частіше обирають Пустомити замість перевантаженого центру. Зокрема, компанія будує там ЖК «Садова Алея» з 650-метровим пішохідним променадом.

За словами Андрія Романова, Львів фактично повторює шлях Києва, де передмістя почало дорожчати швидше за саме місто.

Водночас покупці стали більш раціональними. Однокімнатні квартири частіше цікавлять молодих спеціалістів та інвесторів, двокімнатні — молоді сім’ї, а трикімнатні з терасами — тих, кому потрібно більше простору.

Але тепер важлива не лише кількість квадратних метрів, а й те, наскільки зручно вони сплановані та скільки коштуватиме утримання квартири.

Які ризики варто перевірити перед купівлею

Окремі об’єкти з рейтингу мають проблеми, які покупцеві варто враховувати ще до підписання договору.

Наприклад, ЖК Five Address на Раковського збудували в зоні висотних обмежень біля аеропорту. Прокуратура оскаржила містобудівні умови, а суд у березні 2025 року їх скасував. Рішення оскаржили, і справа продовжила розглядатися. Станом на травень 2026 року частина спору вже перебувала у Верховному Суді.

Ще складніша ситуація згадується щодо ЖК «Сихів Горішній». На державному порталі ЄДЕССБ, за даними сценарію, немає запису про реєстрацію дозволу на будівництво. Крім того, у травні 2023 року суд заборонив компанії проводити роботи на конкретних земельних ділянках. Попри це, декларацію про готовність другої секції зареєстрували у листопаді 2025 року.

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Проблеми можуть виникати навіть у будинках, які вже офіційно здані. Наприклад, мешканці ЖК «Національний» скаржилися на відсутність газу та постачання води й електрики за комерційними тарифами. Схожі проблеми з підключенням газу згадуються і щодо ЖК «На Трускавецькій» у Сокільниках.

Є й ще одна важлива деталь: великий забудовник може реєструвати окремі проєкти на різні юридичні особи. Тому відома назва компанії сама по собі не гарантує, що конкретний об’єкт не має проблем.

Ще один показник стосується резервного живлення. Із 68 житлових комплексів у рейтингу лише 8 мають підтверджене резервне живлення. У 29 його немає, а ще у 31 випадку інформація про нього відсутня.

Тому перед купівлею квартири варто дивитися не лише на ціну квадратного метра та красиву візуалізацію будинку, а й перевіряти документи на землю, дозволи, комунікації, резервне живлення та юридичну особу, яка безпосередньо продає житло.