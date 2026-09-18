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Київ і Одеса дешевшають, а захід — дорожчає: як змінились ціни на оренду на тлі обстрілів

Нерухомість
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Ринок оренди в Києві та Одесі залишається активним
Ринок оренди в Києві та Одесі залишається активним
За останній місяць оренда однокімнатних квартир у Києві та Одесі подешевшала. Водночас у західних областях України ціни продовжили зростати.
Про це свідчать дані ЛУН.
У Києві однокімнатні квартири подешевшали на 3% і зараз коштують у середньому 18 000 грн на місяць. В Одесі ціна знизилася на 11% до 13 400 грн.
«Це відбувається на тлі серії інтенсивних обстрілів обох міст», — пояснюють аналітики порталу.
За останній місяць оренда однокімнатних квартир у Києві та Одесі подешевшала
За останній місяць оренда однокімнатних квартир у Києві та Одесі подешевшала, lun.ua
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На заході України оренда продовжує дорожчати

У містах на заході країни динаміка протилежна.
У Львові однокімнатні квартири за останній місяць подорожчали на 9% і зараз коштують у середньому 26 900 грн. За рік оренда зросла на 43,5%.
В Ужгороді ціна за місяць збільшилася на 8% до 29 100 грн. За рік оренда подорожчала на 40%.
В Івано-Франківську однокімнатні квартири додали 11% за місяць і зараз коштують у середньому 22 400 грн. Річне зростання становить 42%.
На заході України оренда продовжує дорожчати
На заході України оренда продовжує дорожчати, lun.ua
Для порівняння, у Києві середня ціна оренди однокімнатної квартири зараз перебуває на рівні минулого року. В Одесі за рік вона зросла на 12%.
Таким чином, за останній місяць ринок рухався у різних напрямках: у Києві та Одесі оренда дешевшала, тоді як у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську продовжувала дорожчати.
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«З середини 2022 року обстріли дуже мало безпосередньо впливали на ціну оренди, особливо в економічно активній столиці — ринок адаптувався, попит стабілізувався попри регулярні атаки. Те, що ми бачимо зараз у Києві, — перший за тривалий час сигнал, що інтенсивність ударів у столиці знову позначається на готовності платити за оренду в конкретному місті», — Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

Квартири швидко знаходять орендарів

Ринок оренди в Києві та Одесі залишається активним.
За даними ЛУН, однокімнатна квартира в Києві здається в середньому за 4 дні, в Одесі — за 5 днів, у Львові — за 6 днів.
Квартири здаються швидко
Квартири здаються швидко, lun.ua
Осінній сезон залишається активним, а падіння вартості оренди поки не супроводжується тривалим простоєм житла.
Одним із можливих факторів є внутрішня міграція — як між містами, так і між районами одного міста. Напередодні нового опалювального сезону додаткове значення для орендарів можуть мати характеристики самого житла: автономне опалення та живлення, укриття поруч і готовність будинку до можливих відключень.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Dim. ria писав, що в серпні 2026 року попит на оренду житла в Україні зростав, тоді як кількість пропозицій у більшості регіонів скорочувалася. Найбільший дисбаланс між кількістю оголошень та кількістю потенційних орендарів зафіксували в Тернопільській, Вінницькій та Львівській областях.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Оренда житлаКиївОдеса
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