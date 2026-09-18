«З середини 2022 року обстріли дуже мало безпосередньо впливали на ціну оренди, особливо в економічно активній столиці — ринок адаптувався, попит стабілізувався попри регулярні атаки. Те, що ми бачимо зараз у Києві, — перший за тривалий час сигнал, що інтенсивність ударів у столиці знову позначається на готовності платити за оренду в конкретному місті», — Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.
Квартири швидко знаходять орендарів
Ринок оренди в Києві та Одесі залишається активним.
За даними ЛУН, однокімнатна квартира в Києві здається в середньому за 4 дні, в Одесі — за 5 днів, у Львові — за 6 днів.
Осінній сезон залишається активним, а падіння вартості оренди поки не супроводжується тривалим простоєм житла.
Одним із можливих факторів є внутрішня міграція — як між містами, так і між районами одного міста. Напередодні нового опалювального сезону додаткове значення для орендарів можуть мати характеристики самого житла: автономне опалення та живлення, укриття поруч і готовність будинку до можливих відключень.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Dim. ria писав, що в серпні 2026 року попит на оренду житла в Україні зростав, тоді як кількість пропозицій у більшості регіонів скорочувалася. Найбільший дисбаланс між кількістю оголошень та кількістю потенційних орендарів зафіксували в Тернопільській, Вінницькій та Львівській областях.