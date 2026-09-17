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ВР розблокувала оренду державної та комунальної власності для потреб ВПО

Нерухомість
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ВР розблокувала оренду державної та комунальної власності для потреб ВПО
ВР розблокувала оренду державної та комунальної власності для потреб ВПО
Верховна Рада прийняла закон «Про оренду державного та комунального майна» щодо оренди об’єктів для потреб внутрішньо переміщених осіб (ВПО) (законопроєкт № 15579).
Як передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна», під час пленарного засідання в четвер одразу в другому читанні та в цілому законопроєкт підтримали 233 нардепи.
Законопроєкт був зареєстрований в парламенті 31 серпня поточного року. Він передбачає внесення змін до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна», а саме пропонує зупинити дію частини десятої статті 2 цього Закону на період до 1 січня 2028 року.
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Це дозволить усунути правову колізію, яка виникла після ухвалення закону «Про основні засади житлової політики», та відновити можливість передачі цілісних об’єктів нерухомості (як-от будинки, гуртожитки тощо) в оренду юридичним особам, установам чи закладам за символічну плату в одну гривню для подальшої організації тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Що це дасть

Ухвалення цього документа дозволить повністю розблокувати процес надання об’єктів державної та комунальної власності для потреб ВПО, який наразі зупинений через законодавчі обмеження.
Це дасть змогу органам місцевого самоврядування спільно з міжнародними донорами й партнерами ефективно реалізувати житлові та донорські проєкти, забезпечити людей, які через війну втратили домівки, реальним житлом і відновити практичне розселення у підготовлених приміщеннях.
Раніше Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 15335, який має врегулювати такий механізм для внутрішньо переміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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