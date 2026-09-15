ВПО зможуть поєднувати житлові ваучери з кредитами: Рада підтримала законопроєкт Сьогодні 15:38 — Особисті фінанси Іпотечне житло

Житловий ваучер можна буде поєднувати з кредитними коштами для придбання або будівництва житла.

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 15335 , який має врегулювати такий механізм для внутрішньо переміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованих територіях.

За відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів.

Як можна буде використовувати ваучер

Законопроєкт передбачає можливість використовувати житловий ваучер разом із кредитними коштами, якщо їх недостатньо для повного фінансування придбання або будівництва житла.

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Таким чином, ваучер зможе стати частиною фінансування житла, а решту необхідної суми можна буде покрити за рахунок кредиту. Такий механізм стосується як придбання нерухомості, так і фінансування її будівництва.

Наразі в межах державної програми для окремих категорій ВПО з ТОТ передбачені житлові ваучери, які можна використовувати для придбання житла або інвестування в його будівництво.

Який захист передбачає законопроєкт

Документ також встановлює механізм державної реєстрації обтяжень на житло, придбане з використанням житлового ваучера та кредитних коштів.

Зокрема, нотаріуси накладатимуть заборону на відчуження житла та земельної ді

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Варто зазначити, що внутрішньо переміщені особи можуть придбати житло в кредит за програмою єОселя та отримати компенсацію від держави.

Що компенсується:

70% першого внеску за кредитом;

70% щомісячних платежів за кредитом упродовж першого року;

до 40 000 грн супутніх витрат на оформлення угоди.

Хто може скористатися програмою

ВПО та мешканці прифронтових територій, які:

не мають житла у власності (крім житла на ТОТ або територіях бойових дій);

не відчужували житло протягом останніх 36 місяців;

можуть отримати компенсацію за пільговою ставкою 3% або 7% річних.

Придбати можна квартиру, житловий будинок або таунхаус на вторинному ринку (якщо житлу не більше 20 років), а також квартиру чи майнові права в акредитованому будинку на етапі будівництва. Вартість житла — до 2 млн грн.

Щоб скористатися програмою, потрібно подати заявку в Дії, звернутися до банку, знайти житло та отримати рішення про кредит. Після сплати власної частини першого внеску банк оформлює кредит, а держава компенсує передбачену програмою частину витрат.