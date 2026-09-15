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Де в медицині платять найбільше: кого шукають

Особисті фінанси
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Де в медицині платять найбільше: кого шукають
Де в медицині платять найбільше: кого шукають
Підготовка лікарів та інших фахівців потребує років, а на кадрову ситуацію впливають війна, мобілізація та міграція.
Нині в Україні зростає потреба роботодавців у медичних працівниках, однак швидко закрити такі вакансії складно.
Про це повідомляє OLX Робота.
У липні 2026 року кількість вакансій у категорії «Медицина / фармацевтика» була майже вдвічі більшою, ніж у липні 2022 року.
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Найбільш популярні вакансії

Стоматологи, медсестри, фармацевти, санітари, завідувачі аптек і фельдшери.
Роботодавці шукають зубних техніків, реабілітологів, логопедів, доглядальниць та асистентів лікаря.
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Зарплати

Медіанна зарплата у категорії за цей період зросла на 20% - з 16 700 до 20 000 гривень.
Найвищі медіанні зарплати серед зазначених спеціальностей у липні мали:
  • фельдшери — 28 625 гривень;
  • фармацевти — 25 250 гривень;
  • стоматологи — 24 500 гривень;
  • медсестри — 14 250 гривень;
  • санітари — 12 500 гривень.
Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна розказала, що дефіцит кадрів уже вийшов за межі робітничих професій і помітний, зокрема, у медицині.
«Це професії, що потребують тривалого навчання, а короткострокові курси перекваліфікації не є можливими. Медична сфера має значно довший цикл підготовки фахівців, тож швидко закривати такі вакансії — складно», — сказала вона.
Серед факторів, які посилюють кадровий дефіцит, експертка називає мобілізаційні процеси та міграцію.

Освіта

У медицині є позитивна тенденція. За даними МОЗ станом на 13 серпня, за державним замовленням до медичних закладів вищої освіти зарахували на 15% більше вступників, ніж торік.
Держава також збільшує обсяги держзамовлення на окремі спеціальності з урахуванням потреби України в таких фахівцях.
За опитуванням OLX Робота, проведеним у червні 2026 року, 16% респондентів розглядали б сьогодні для вступу медицину та охорону здоров’я. Це четвертий результат серед напрямів, які називали учасники опитування. Попереду — IT та комп’ютерні науки, транспорт і логістика, продажі та торгівля.
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Раніше ми писали, що в 2026 році в Україні підвищили заробітні плати лікарям. Зокрема, доходи працівників екстреної медичної допомоги зросли більш як на 10 тис. грн порівняно з минулим роком. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Міністр також повідомив про зростання зарплат у первинній ланці медицини. У березні 2026 року середня зарплата лікаря «первинки» становила 30,5 тис. грн.
За словами Ляшка, розрахунки міністерства свідчать про наявність ресурсу для подальшого збільшення виплат медикам. У МОЗ вважають, що рівень зарплат лікарів може зрости приблизно до 35 тис. грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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