Де в медицині платять найбільше: кого шукають

Медіанна зарплата у категорії за цей період зросла на 20% - з 16 700 до 20 000 гривень.
Найвищі медіанні зарплати серед зазначених спеціальностей у липні мали:
фельдшери — 28 625 гривень;
фармацевти — 25 250 гривень;
стоматологи — 24 500 гривень;
медсестри — 14 250 гривень;
санітари — 12 500 гривень.
Керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна розказала, що дефіцит кадрів уже вийшов за межі робітничих професій і помітний, зокрема, у медицині.
«Це професії, що потребують тривалого навчання, а короткострокові курси перекваліфікації не є можливими. Медична сфера має значно довший цикл підготовки фахівців, тож швидко закривати такі вакансії — складно», — сказала вона.
Серед факторів, які посилюють кадровий дефіцит, експертка називає мобілізаційні процеси та міграцію.
Освіта
У медицині є позитивна тенденція. За даними МОЗ станом на 13 серпня, за державним замовленням до медичних закладів вищої освіти зарахували на 15% більше вступників, ніж торік.
Держава також збільшує обсяги держзамовлення на окремі спеціальності з урахуванням потреби України в таких фахівцях.
За опитуванням OLX Робота, проведеним у червні 2026 року, 16% респондентів розглядали б сьогодні для вступу медицину та охорону здоров’я. Це четвертий результат серед напрямів, які називали учасники опитування. Попереду — IT та комп’ютерні науки, транспорт і логістика, продажі та торгівля.
Раніше ми писали, що в 2026 році в Україні підвищили заробітні плати лікарям. Зокрема, доходи працівників екстреної медичної допомоги зросли більш як на 10 тис. грн порівняно з минулим роком. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Міністр також повідомив про зростання зарплат у первинній ланці медицини. У березні 2026 року середня зарплата лікаря «первинки» становила 30,5 тис. грн.
За словами Ляшка, розрахунки міністерства свідчать про наявність ресурсу для подальшого збільшення виплат медикам. У МОЗ вважають, що рівень зарплат лікарів може зрости приблизно до 35 тис. грн.