Освіта, медицина та культура: порівняння зарплат працівників галузей та відповідних міністерств

Зарплати педагогів в Україні усе ще значно нижчі, ніж середні по економіці. Так само недостатньо оплачуваними залишаються працівники медичної та культурної сфер.
Видання «Слово і діло» порівняло, як зарплати вчителів, медиків і працівників культури співвідносяться із зарплатами співробітників відповідних міністерств.

Міністерство охорони здоров’я України

За даними Держстату за вересень 2025 року, штатні працівники закладів охорони здоров’я в Україні в середньому отримували зарплату 18,5 тис. грн.
За даними Мінфіну, у МОЗ України порівняно більша заробітна плата у спеціалістів, їм в середньому нараховують 39,4 тис. грн.
Працівники патронатної служби отримують щомісяця 56,1 тис. грн.
Значно вища заробітна плата у керівництва МОЗ, зокрема: керівники структурних підрозділів отримують — 66,2 тис. грн, тобто — у 3,5 рази більше, ніж у штатних працівників лікарень.
Щодо зарплат у найвищого керівництва МОЗ, то вони в середньому становлять 129,5 тис. грн, тобто — у 7 разів більше, ніж отримують штатні працівники лікарень.
Зазначимо, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підвищення заробітних плат медичним працівникам, які працюють у зонах активних та можливих бойових дій. Так, лікарі отримуватимуть 40 тис. грн, а середній медичний персонал — 27 тис. грн. Детальніше про це ми розповідали тут.

Міністерство освіти і науки України

Середня заробітна плата українських освітян нині становить 16,9 тис. грн. Дещо вища середня зарплата у науковців — 26,9 тис. грн.
Щодо оплати праці у Міносвіти: працівники, які виконують функції з обслуговування отримують в середньому 34,6 тис. грн.
Працівники патронатної служби міністерства — 37 тис. грн, спеціалісти МОН фахового рівня — 42,7 тис. грн.
Зарплата керівників структурних підрозділів МОН приблизно така ж, як у керівників МОЗ — 67,4 тис. грн (майже у чотири рази вища, ніж у штатних працівників шкіл).
Керівництво міністерства в середньому отримує 134,7 тис. грн заробітної плати, що майже у 8 разів більше, ніж зарплата звичайних освітян.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Заробітна плата штатних працівників закладів культури в середньому становить 15,2 тис. грн.
Щодо оплати праці у Мінкультури: робітники у сфері культури отримують трохи більше — 25,8 тис. грн.
Зарплата фахівців, що займаються безпосередньо культурною політикою (наприклад, експерти з культурної спадщини, мистецтвознавці, юристи) становить 52,4 тис. грн, а працівників, які виконують функції з обслуговування — 68 тис. грн.
Керівники структурних підрозділів Мінкультури в середньому заробляють 80,4 тис. грн (у 5,2 раза більше, ніж штатні працівники закладів культури).
Заробітні плати найвищого керівництва міністерства становлять 93,9 тис. грн — у понад шість разів більше від зарплат працівників закладів культури.
