В Україні повністю перезавантажать енергетичний сектор: план уряду

Кабінет міністрів затвердив план дій щодо оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Ключове завдання — формування нового менеджменту через оновлення наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору», − наголосила Свириденко.

План оновлення представників держави у компаніях:

НАЕК «Енергоатом» − формування нового складу наглядової ради. НАК «Нафтогаз» — конкурсний відбір до наглядової ради та формування виконавчих органів Групи («Укргазвидобування», «Укрнафта», «Газорозподільні мережі України»).

ПрАТ «Укргідроенерго» — призначення представника держави до наглядової ради; конкурс на голову виконавчого органу.

Оператор ГТС України — оновлення представника держави у наглядовій раді; завершення конкурсу на голову виконавчого органу.

НЕК «Укренерго» — оновлення представника держави у наглядовій раді.

ПАТ «Центренерго», АТ «Енергетична компанія України», АТ «Українські розподільні мережі», ДП «Регіональні електричні мережі», Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нового складу наглядових рад.

ДП «Гарантований покупець» — перетворення в акціонерне товариство та формування нової наглядової ради.

Оновлення статутів та положень про наглядові ради відповідно до керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами.



Першочерговим завданням цього тижня є затвердження нової наглядової ради «Енергоатому».

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Володимир Зеленський повідомив про запуск комплексного очищення та оновлення системи управління енергетичною сферою України. За словами глави держави, уряду доручено невідкладно подати до Верховної Ради законопроєкт щодо оновлення складу Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Окрему увагу Зеленський приділив Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Він підкреслив необхідність його повного перезавантаження та завершення конкурсу на посаду керівника вже до кінця року.

