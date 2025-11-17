0 800 307 555
Громади самостійно запускатимуть процес відновлення пошкоджених будинків: Кабмін затвердив експериментальний проєкт

Казна та Політика
17
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дає громадам можливість самостійно запускати процес відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків і гуртожитків у межах експериментального проєкту.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
«Ми передаємо громадам більше повноважень, щоб відновлення пошкоджених домівок відбувалося швидше. Ухвалення рішень на місцях дозволить громадам оперативніше визначати пріоритети, запускати ремонтні роботи та підтримувати родини, чиї домівки зруйнувала країна-агресорка», — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Нова модель швидкого відновлення

Експериментальний механізм швидкого відновлення, який запровадили влітку, передбачає нову модель роботи.
Технічне обстеження та підготовка до початку ремонтних робіт відбуваються одночасно.
Раніше рішення про застосування цього механізму ухвалювали обласні військові адміністрації. Це подовжувало старт робіт і обмежувало можливість громад швидко реагувати на потреби мешканців.
Тепер громади можуть розпочинати процес відновлення на місцях. Вони самостійно визначатимуть пріоритетні будинки, формуватимуть переліки та запускатимуть ремонтні роботи. Розширення повноважень робить механізм більш гнучким та скорочує строки виконання робіт.
Об’єкти для участі у механізмі відбиратимуть за даними Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Перевага надається житлу, яке можливо відремонтувати у короткі строки, а також будинкам, де проживають соціально вразливі родини.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Європейський Союз разом із Данією, Німеччиною, Францією та Литвою запустили ініціативу EU4Reconstruction — програму Team Europe обсягом 37 мільйонів євро, спрямовану на посилення прозорості під час відбудови України.
EU4Reconstruction тісно співпрацюватиме з Міністерством розвитку громад і територій України та Агентством з відновлення, підтримуючи уряд у плануванні, координації та моніторингу процесу реконструкції.
За матеріалами:
Finance.ua
